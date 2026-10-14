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Руският олигарх Абрамович купи голям парцел с два частни плажа в Турция

Там ще бъдат построени само три къщи

14.10.2026 | 08:43 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руският олигарх и милиардер Роман Абрамович е закупил парцел от около 100 декара в района Милас в Югозападна Турция, на брега на Егейско море в близост до Бодрум, съобщи вестник „Сьозджу“.

Според инвестиционния проект на милиардера за имота, разполагащ с два частни плажа, ще бъдат построени само три къщи, така че на всеки 30 декара площ ще се пада по една къща, допълва изданието.

Като припомни медийни съобщения, че преди време Абрамович е търсил земя в Бодрум за строеж на хотелски комплекс, вестникът отбелязва, че след като милиардерът е видял луксозения комплекс от затворен тип „Капланкая“ в района, който се разпростира на над 480 декара площ, веднага е купил големия парцел, намиращ се непосредствено до него.

Изданието коментира, че ниската плътност на застрояване е от значение с оглед опазването на природата и намаляването на щетите върху околната среда и обръща внимание и на факта, че изграждането на само три къщи върху парцела може да предотврати дискусиите относно застрояването в района.

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Изданието назовава поименно и други знакове луксозни проекти в района, съпоставими с „Капланкая“ и добавя, че проект като този на олигарха ще повиши инвестиционния престиж на страната. В района могат да се открият къщи на стойност 10 милиона или дори 100 милиона долара, подобно на тези в Южна Франция, Сардиния и Марбеля, отбелязва още „Сьозджу“.
(БТА)

 

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Тагове:

Роман Абрамович парцел Бодрум турция
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