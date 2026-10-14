Отменен е концерт на руски музиканти в Сараево заради спонсори под западни санкции

Концерт с руска класическа музика в изпълнение на руски музиканти, планиран за тази седмица в Сараево, бе отменен заради установено участие в организацията на програми и фондации, които са под западни санкции, съобщи организаторът „Бошняшки институт – Фондация Адил Зулфикарпашич“ във фейсбук профила си.

Съорганизатор на събитието е било руското посолство в Сараево, като според института до последния момент не е било споменато участието на съответните спонсори.

„През цялото време единственият организатор беше руското посолство. Ден преди концерта обаче бе доставен плакат, на който се появиха три нови лога на съорганизаторите, за които Бошняшкият институт не знаеше. На плаката се виждат логата на организации, които се свързват с отричане на геноцида в Сребреница и са под санкции на Европейския съюз“, отбелязва институтът.

В концерта е трябвало да участват млади музиканти, студенти в Московската държавна консерватория „Пьотър Илич Чайковски“.

Руското посолство определи отмяната на концерта като „безобразен инцидент“ и обвини за него „русофобски елементи в Сараево от политическата и медийната сфера“, които според тях са извършили натиск върху Бошняшкия институт, информира босненската редакция на Радио Свободна Европа. От посолството посочват, че са получили съобщението за отмяна на концерта два часа преди самото начало на концерта.

РСЕ отбелязва, че на рекламните материали са били отбелязани като партньори на проекта фондацията „Руский мир“ и федералната агенция „Россотрудничество“.

Фондацията „Руский мир“ е основана през 2007 г. с президентски декрет на руския президент Владимир Путин с цел промотиране на руския език и култура в чужбина. Европейският парламент, както и множество европейски правителства от години предупреждават, че организацията действа и като инструмент за разпространение на политическото влияние на Кремъл, особено в страните от Източна и Югоизточна Европа.

Руската държавна агенция Россътрудничество, която отговаря за културното и хуманитарно сътрудничество в чужбина, е под санкции на Европейския съюз от 2022 г. Според ЕС агенцията участва в промотирането на руските държавни интереси и подкрепя дейности, свързани с руската външна политика след инвазията в Украйна.

Руските държавни медии и някои официални лица през последните години бяха сред най-гласовитите международни участници, които оспорваха или омаловажаваха геноцида в Сребреница.

На 11 юли 1995 г., когато силите на босненските сърби под командването на ген. Ратко Младич превземат обявения за „зона под защитата на ООН“ град Сребреница, са избити над 8300 души. Повечето от идентифицираните жертви днес са погребани в мемориалния комплекс в Поточари. През май 2024 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, с която обяви 11 юли за „Международен ден за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница от 1995 г.“

(БТА)