Традиционни британски фамилии изчезват, отстъпват на Хан, Ахмед и Али

През 1996 година британски фамилии като Смит, Джоунс и Уилямс са били едни от най-често срещаните сред бебетата, родни в Англия и Уелс. Тейлър, Браун, Дейвис, Еванс, Томас, Джонсън и Уилсън допълват челната десетка.

Три десетилетия по-късно обаче нещата стоят по коренно различен начин, а десетте най-често срещани фамилни имена сред новородените са Смит, Хан, Ахмед, Али, Джоунс, Хюсеин, Сингх, Уилямс, Пател и Каур.

Въпреки че все още е в челната десетка, фамилията Джоунс вече е изгубила популярност. Уилямс, която сега е на осмо място, е паднала с подобен процент. Други фамилни имена, често срещани през 90-те години, сега са между 11-то и 17-то място.

Хан, Ахмед и Али са удвоили популярността си, според данни, събрани от Националната статистическа служба (ONS). Сингх и Каур, имена, традиционно приемани от мъже и жени сикхи, са се увеличили поне пет пъти.

Промяна в демографията

Боб Бейтс от мозъчния тръст "Център за контрол на миграцията“ (Centre for Migration Control) заяви пред британските медии, че данните разкриват "бързата демографска промяна“ във Великобритания.

"Съществува риск страната ни напълно да се откъсне от своето наследство, а обществото ни в резултат на това да стане все по-атомизирано", добавя Бейтс.

Данните обхващат ражданията, регистрирани в Англия и Уелс, като изключват фамилните имена, срещащи се два или по-малко пъти.

Информацията, се основава на точното изписване на имената, което означава, че различните варианти на една и съща фамилия фигурират като отделни записи.

Данните показват, че фамилните имена във Великобритания също стават все по-разнообразни. През 2025 г. са регистрирани над 23 400 различни фамилни имена при новородените, спрямо 21 600 по-рано.

През миналата година само 23 фамилни имена са били дадени на 1000 или повече бебета, докато преди три десетилетия техният брой е бил 57.

Свързани статии Мохамед пак е най-популярното бебешко име във Великобритания

Броят на бебетата с най-често срещаната фамилия - Смит (Smith), е спаднал от 7276 на 4102.

Тенденция при личните имена

Това се случва, след като данни от лятото разкриха, че Мохамед (Muhammad) е най-популярното име за момчета, родени в Англия и Уелс, за трета поредна година.

Според Службата за национална статистика (ONS), общо 5957 момчета са получили името с това конкретно изписване Muhammad през 2025 г.

Оливия (Olivia) зае първото място при момичетата за четвърта година, докато Лили (Lily) се изкачи до втората позиция в класацията.

Амелия (Amelia), която през 2024 г. беше второто най-популярно име за момичета, слезе на трето място, а Ноа (Noah) се класира втори при момчетата, следван от Лео (Leo).