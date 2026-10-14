BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 45

Български моряци са евакуирани заради пожар на кораб в Мексиканския залив

Няма пострадали сред евакуишраните морски лица

14.10.2026 | 11:14 ч. 11
Кадър: Бреговата охрана на САЩ

Кадър: Бреговата охрана на САЩ

Български моряци са евакуирани при координирана от Бреговата охрана на САЩ операция на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана.

На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES избухва пожар. Според данни на Maritime.bg огънят е възникнал в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с дедуейт 5232 т.

Екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана (БО) от авиобазата Клиъруотър е засякъл сигнал за бедствие от кораб REM ANDES и се е насочил към района. Към района е изпратен и хеликоптер.

Офшорни снабдителни кораби, които са се отзовали, са прехвърлили безопасно всички членове на екипажа на REM ANDES, качили се на спасителните салове, до Порт Фушон.

Пожарът на борда е бил овладян, като се координира салвидж операция за REM ANDES.

На борда на REM ANDES е имало 46 души, сред които български моряци и сеизмици. Инцидентът е станал в понеделник.

От пресслужбата на БО потвърдиха пред Maritime.bg, че няма пострадали сред евакуираните морски лица. Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

евакуирани български моряци пожар кораб Мексиканският залив
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem