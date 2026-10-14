Български моряци са евакуирани заради пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци са евакуирани при координирана от Бреговата охрана на САЩ операция на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана.

На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES избухва пожар. Според данни на Maritime.bg огънят е възникнал в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с дедуейт 5232 т.

Екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана (БО) от авиобазата Клиъруотър е засякъл сигнал за бедствие от кораб REM ANDES и се е насочил към района. Към района е изпратен и хеликоптер.

Офшорни снабдителни кораби, които са се отзовали, са прехвърлили безопасно всички членове на екипажа на REM ANDES, качили се на спасителните салове, до Порт Фушон.

Пожарът на борда е бил овладян, като се координира салвидж операция за REM ANDES.

На борда на REM ANDES е имало 46 души, сред които български моряци и сеизмици. Инцидентът е станал в понеделник.

От пресслужбата на БО потвърдиха пред Maritime.bg, че няма пострадали сред евакуираните морски лица. Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.

Български моряци бяха евакуирани от кораб в Мексиканския залив https://t.co/3c7bOsrfcs — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 14, 2026