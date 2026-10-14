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Попитаха Тръмп трябва ли Русия да има нов президент, той даде странен отговор (ВИДЕО)

Президентът говори за балната зала и красивата хеликоптерна площадка

14.10.2026 | 17:45 ч. 27
Reuters

Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново прикова погледите с екстравагантното си изказване по важни политически теми.

Когато репортер на Южната морава на Белия дом попита Тръмп дали смята, че Русия трябва да има нов президент, главнокомандващият сякаш не чу въпроса и започна да говори за строителството в Белия дом.

“Иска ли някой да види велико произведение на изкуството, нещо изключително красиво?“, попита репортерите Тръмп и каза: “Погледнете красивата хеликоптерна площадка”.

След като спря да се възхищава на площадката, на която каца и от която излита президентсктият хеликоптер Marine One, Тръмп започна да обяснява колко “красиви“ са крановете, които в момента събарят Източното крило на Белия дом, за да отворят място за строежа на балната зала.

По думите му тази зала “я искат от 150 години“ и допълни, че това ще бъде “най-прекрасната бална зала в целия свят“.

Отговор на зададения от репортера въпрос така и не последва. 

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Тагове:

Доналд Тръмп Русия президент бална зала хеликоптерна площадка
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