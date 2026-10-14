Мъж пребил с фенер жена си до смърт пред три деца в САЩ

44-годишен мъж от Върмонт е обвинен, че е пребил жена си до смърт с голям фенер пред три малки деца, едно от които записало част от нападението с телефон, съобщава People.

Бал Кадка се яви в съда на 13 октомври и пледира невинен по обвинение в убийство втора степен на съпругата си Лила Кадка.

Полицията пристигнала в семейния апартамент на South Champlain Street в Бърлингтън около 6:00 ч. сутринта на 10 октомври. В спалнята служителите открили Лила в безсъзнание и с тежки травми по главата.

Жената била откарана в University of Vermont Medical Center, но лекарите не успели да я спасят. Тя починала в неделя вечерта.

Трите деца били в дома по време на нападението

По време на предполагаемото убийство в апартамента били 3-годишната и 10-годишната дъщеря на двойката, както и 10-годишна приятелка на по-голямото момиче, която останала да пренощува.

Според съдебните документи децата разказали пред разследващите, че Кадка употребявал наркотици и обвинявал съпругата си в изневяра.

Едно от децата започнало да прави аудиозапис с телефон от предполагаемото нападение.

"Този аудиозапис е едно от най-ужасните неща, които мисля, че някога съм чувала", заяви прокурорът на окръг Читъндън Сара Джордж.

Тя определи обстоятелствата около смъртта на Лила като изключително тежки.

"Не съм сигурна, че думата трагедия изобщо е достатъчна. Просто е наистина, наистина ужасяващо", каза Джордж.

Особено тежък фактор според прокуратурата е присъствието на трите деца.

"Фактът, че това е било извършено пред собствените му 3-годишно и 10-годишно дете, както и пред още едно 10-годишно дете - трайните последици, които това ще има за тях, и безчувствието да извършиш подобно нещо пред деца със сигурност са утежняващи обстоятелства от гледна точка на прокуратурата", заяви тя.

Децата твърдят, че и преди е опитвал да убие майка им

Според съдебните документи децата казали на полицията, че баща им и преди многократно се е опитвал да убие Лила.

Кадка има и предишни присъди, сред които за нарушаване на заповед за защита от насилие, нарушаване на условията за освобождаване и шофиране под въздействието на алкохол или наркотици.

Сара Джордж потвърди, че поне едно предишно дело за домашно насилие срещу него е било прекратено, тъй като Лила не пожелала да участва в наказателното производство.

"Поне в един от предишните случаи Лила не искаше да участва в делото. А прокуратурата не може да докаже подобни случаи без свидетели и без жертвите да дадат показания", обясни тя.

Първоначалното обвинение било за опит за убийство

След задържането му Кадка първоначално бил обвинен в опит за убийство. След смъртта на съпругата му обвинението било променено на убийство втора степен.

В момента той се намира в Northwest State Correctional Facility без право на освобождаване под гаранция.

Децата са настанени при роднини, а разследването продължава.