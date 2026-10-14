Русия възобнови износа на дизел след споразумение със САЩ. Според данни на доставчика на финансови данни LSEG, публикувани днес, танкер е бил натоварен с приблизително 40 000 тона дизел с ниско съдържание на сяра в пристанище Приморск. Корабът е бил натоварен във вторник и е на път за Мароко, съобщи "Зюддойче Цайтунг".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че Русия се е съгласила да снабдява световните пазари с дизел, което има за цел да понижи цените на горивата. Впоследствие администрацията му преустанови санкциите на САЩ срещу руското гориво, които бяха наложени поради войната срещу Украйна. Тръмп и неговите републиканци са под натиск преди междинните избори в началото на ноември заради високите цени на горивата, които се повишиха рязко в резултат на водената от САЩ война срещу Иран.

Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че между Русия и САЩ се водят преговори за финализиране на договор за доставки на дизел. Той заяви, че се търси механизъм, който да позволи доставките въпреки западните санкции срещу руски компании.

Новак вече беше заявил в понеделник, че Русия може да увеличи износа си на дизел до между три и 3,5 милиона тона на месец до края на годината. Това съответства на обичайния обем на износа на страната.