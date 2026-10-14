14-годишно дете загина заради пороя в Истанбул, хаос и наводнения в града

Поройният дъжд, който се изсипа в Истанбул взе жертва - 14-годишно дете загина при токов удар, след като стъпи във вода.

В града на места е настанал хаос, улици са се превърнали в реки, метростанции са наводнени, отнесени са десетки коли.

Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да излизат не навън, а ако се налага. Заради дъжда преля реката "Кагътхане", а районът остана под вода, беше наводнена и болница в района на Саръйер.

Валийството в Истанбул обяви утрешния 15 октомври за неучебен ден заради проливните дъждове, които станаха причина за проблеми с транспорта. Наред с това част от гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск, а от 21:00 часа тази вечер се въведежда забрана на превозни средства с две колела до второ нареждане.

От местната управа заявиха, че ще осигурят административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осем години, които работят в обществени институции, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.