Папа Лъв XIV след операцията: Молете се за мен!

Папа Лъв XIV излезе с първо писмено послание към католическия свят след прекараната операция по отстраняване на раково образувание в белите му дробове. Той благодари на вярващите за молитвите им, докато беше в болница в Рим, предава CNN.

"Както знаете, не можах да бъда сред вас през тези дни. Сърдечно ви благодаря за молитвите ви и за работата, която свършихте заедно. Споделянето на преживявания и внимателното слушане са наистина дар за цялата Църква.

Молете се за мен, както аз се моля за вас“,

се казва в изявление, публикувано от Ватикана.

Лъв XIV беше диагностициран с белодробен аденокарцином, често срещан вид рак на белия дроб, по време на 90-минутна операция в Рим, при която лекарите са отстранили долния лоб на единия му бял дроб.

Възстановяването на светия отец протича нормално според лекарите, извършили операцията.

Папата не е пушач и е полагал усилия да води здравословен начин на живот, но в случая става въпрос за семейна обремененост. По-големият му брат Луи Превост в момента се лекува от рак, а родителите им са починали от болестта през 90-те години на миналия век.

Заради операцията папа Лъв XIV отмени всичките си публични изяви до 20 октомври. През следващия месец той трябва да предприеме дълго пътуване до Южна Америка.

“Попитах го дали животът му е в опасност. Той ми каза, че лекарите смятат, че са се намесили навреме”.

С тези думи Луис Превост, по-големият брат на папа Лъв XIV, разказа за безпокойството в семейството след новината за операцията на понтифика.

Самият Луис също се лекува от рак,

което прави изпитанието още по-болезнено за близките на светия отец.

В интервю за Newsmax Луис призна, че съобщението за заболяването на брат му е предизвикало истински шок.

В семейството има и друга болезнена история. Бащата на двамата братя починал през 1997 г. на 77-годишна възраст от рак на дебелото черво. Сега Луис и Лъв XIV се сблъскват със заболяването по различен начин.

Въпреки успокоителните думи най-важният медицински въпрос остава без окончателен отговор - ще бъде ли необходима химиотерапия след операцията?

Сега лекарите очакват резултатите от пълното хистологично изследване на отстранената тъкан, както и данните за състоянието на лимфните възли. Те ще помогнат да се установи дали заболяването е останало локализирано и дали хирургичната интервенция е достатъчна.

Тези анализи обикновено изискват няколко дни, понякога и повече в зависимост от допълнителните изследвания. Ватиканът не е обявил точен срок за получаването на окончателните резултати.

Засега няма официално решение за химиотерапия

Ако изследванията покажат, че туморът е бил ограничен и лимфните възли не са засегнати, лекарите могат да преценят, че операцията е достатъчна.

Ако бъдат открити злокачествени клетки извън отстранената тъкан, може да се обсъди допълнително лечение.

Възможните варианти зависят и от други характеристики на тумора, включително неговия молекулярен профил. Важно е да се подчертае, че нито химиотерапията, нито друг вид последващо лечение са официално обявени като предписани на папата.

Аденокарциномът е най-честият вид рак на белия дроб. Прогнозата зависи от стадия на заболяването, размера и характеристиките на тумора, както и от това дали има разпространение към лимфните възли или към други органи.