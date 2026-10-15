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Със закон: Доживотен затвор за педофилите в Узбекистан

Президентът Шавкат Мирзийоев подписа указа

15.10.2026 | 07:30 ч. 1
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Сексуалното насилие над деца под 14-годишна възраст отсега нататък ще се наказва с доживотен затвор в Узбекистан, след като президентът Шавкат Мирзийоев подписа вчера указа.

Затегнатите наказания идват след протести в централноазиатската страна заради ареста през септември на служител в детска градина, обвинен в изнасилване на петгодишно момиче в училището в източния регион Наманган.

Дъщерята на Мирзийоев, Саида Мирзийоева, беше сред призовалите за връщане на смъртното наказание .

Според указа, изнасилването на лице под 14-годишна възраст ще се наказва „с присъда от петнадесет до двадесет и пет години затвор или с доживотен затвор“.

Преди това само рецидивистите рискуваха доживотна присъда.

В публикация в Teлеграм, обявяваща подписването на указа преди официалното му публикуване, Мирзийоева заяви: „Който и да причини наранявания или страдания на дете, ще трябва да отговаря за това.“, предаде БГНЕС.

Дъщерята на президента, която е и ръководител на президентската администрация, преди това заяви, че „според мен смъртното наказание наистина трябва да се прилага за подобни чудовищни престъпления“.

Домашното насилие и малтретирането на жени и момичета остават сериозен проблем в Узбекистан, сочи доклад от 2024 г. на детската агенция на ООН УНИЦЕФ.

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Тагове:

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