Със закон: Доживотен затвор за педофилите в Узбекистан

Сексуалното насилие над деца под 14-годишна възраст отсега нататък ще се наказва с доживотен затвор в Узбекистан, след като президентът Шавкат Мирзийоев подписа вчера указа.

Затегнатите наказания идват след протести в централноазиатската страна заради ареста през септември на служител в детска градина, обвинен в изнасилване на петгодишно момиче в училището в източния регион Наманган.

Дъщерята на Мирзийоев, Саида Мирзийоева, беше сред призовалите за връщане на смъртното наказание .

Според указа, изнасилването на лице под 14-годишна възраст ще се наказва „с присъда от петнадесет до двадесет и пет години затвор или с доживотен затвор“.

Преди това само рецидивистите рискуваха доживотна присъда.

В публикация в Teлеграм, обявяваща подписването на указа преди официалното му публикуване, Мирзийоева заяви: „Който и да причини наранявания или страдания на дете, ще трябва да отговаря за това.“, предаде БГНЕС.

Дъщерята на президента, която е и ръководител на президентската администрация, преди това заяви, че „според мен смъртното наказание наистина трябва да се прилага за подобни чудовищни престъпления“.

Домашното насилие и малтретирането на жени и момичета остават сериозен проблем в Узбекистан, сочи доклад от 2024 г. на детската агенция на ООН УНИЦЕФ.