8 жертви на тропическата буря Рейчъл в Мексико

Най-малко осем души са загинали при преминаването на тропическата буря Рейчъл през северозападната част на Мексико, съобщиха вчера местните власти, цитирани от Франс Прес. Предишните данни бяха за четирима загинали.

Бурята предизвика проливни дъждове и наводнения в щата Долна Калифорния. Мексиканската армия и военноморските сили продължават издирвателните операции. Двама души все още са в неизвестност, а едно дете е спасено, съобщиха военните на пресконференция на губернаторката на щата Марина дел Пилар.

Още в понеделник силите за сигурност спасиха 32 души, останали блокирани на различни места в региона, включително с помощта на хеликоптери.

Сезонът на ураганите в Мексико продължава от май до ноември, като тази година е допълнително засилен от особено мощното климатично явление Ел Ниньо.

Характеризиращо се с повишаване на температурата на водите в Тихия океан, това явление възниква на всеки две до седем години и води до по-интензивен сезон на тропическите циклони в тихоокеанския регион.

Според Националния център за ураганите на САЩ (NHC) циклонът Саймън, който е от първа категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън, се очаква да премине покрай западното крайбрежие на Мексико, без да достигне сушата. През последните дни той вече предизвика проливни дъждове, при които загина един човек, пише БТА.

Американският център следи и тропическата буря Труди, която може да се засили до ураган и да се приближи до югоизточното крайбрежие на Мексико в събота.