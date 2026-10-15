Кървава ескалация на протестите в Албания: студенти палят, искат оставката на Рама

Масови студентски демонстрации в албанската столица Тирана прераснаха в продължителни и ожесточени сблъсъци с полицията през изминалите 24 часа, предадоха световните агенции.
Протестиращи подпалиха сгради на държавни институции и банкови обекти, разбиваха витрини на търговски обекти и замеряха служителите на реда с камъни.
Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне множеството.
Британският вестник „Гардиън“ съобщи, че 23 полицейски служители и шестима други души са получили медицинска помощ, а 35 души са били задържани.
Ройтерс съобщи за пожари в сградата на Министерството на образованието и в два банкови обекта, включително клон на „Райфайзен банк“ в близост до министерството.
Ескалацията е най-сериозният изблик на насилие срещу правителството на премиера Еди Рама от началото на продължителната вълна от протести през лятото, предаде БГНЕС.
Демонстрациите в Тирана започнаха на фона на натрупващо се недоволство сред младите хора от състоянието на университетите, условията в студентските общежития, разходите за висше образование и всекидневния живот.
Част от участниците настояват за оставката на премиера. Студентка, представена само с малкото си име Лора, заяви пред Ройтерс, че протестиращите са уморени от мирните демонстрации и няма да се откажат, докато Рама не напусне поста си.
Властите осъдиха насилието и предупредиха, че лицата, които нападат полицейски служители, палят сгради или унищожават имущество, ще носят индивидуална отговорност съгласно закона.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.