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Кървава ескалация на протестите в Албания: студенти палят, искат оставката на Рама

23 полицейски служители и шестима други са получили медицинска помощ

15.10.2026 | 08:41 ч. 2
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Масови студентски демонстрации в албанската столица Тирана прераснаха в продължителни и ожесточени сблъсъци с полицията през изминалите 24 часа, предадоха световните агенции.

Протестиращи подпалиха сгради на държавни институции и банкови обекти, разбиваха витрини на търговски обекти и замеряха служителите на реда с камъни. 
Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръсне множеството.  

Британският вестник „Гардиън“ съобщи, че 23 полицейски служители и шестима други души са получили медицинска помощ, а 35 души са били задържани. 

Ройтерс съобщи за пожари в сградата на Министерството на образованието и в два банкови обекта, включително клон на „Райфайзен банк“ в близост до министерството.

Ескалацията е най-сериозният изблик на насилие срещу правителството на премиера Еди Рама от началото на продължителната вълна от протести през лятото, предаде БГНЕС. 

Демонстрациите в Тирана започнаха на фона на натрупващо се недоволство сред младите хора от състоянието на университетите, условията в студентските общежития, разходите за висше образование и всекидневния живот. 

Част от участниците настояват за оставката на премиера. Студентка, представена само с малкото си име Лора, заяви пред Ройтерс, че протестиращите са уморени от мирните демонстрации и няма да се откажат, докато Рама не напусне поста си. 

Властите осъдиха насилието и предупредиха, че лицата, които нападат полицейски служители, палят сгради или унищожават имущество, ще носят индивидуална отговорност съгласно закона.

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