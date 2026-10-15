Забраняват алкохола на гарите в Германия

От днес в Германия се забранява консумацията на алкохол на всичките около 5700 гари на германските железници, предаде кореспондентът на БНР. Целта е да се намалят конфликтите и насилието. Забраната вече беше изпробвана на близо 40 гари, сред които Кьолн, Мюнхен и Хамбург.

Изключение се прави за заведенията за хранене и напитки.

При нарушение на забраната за консумация на алкохол нарушителят ще бъде принуден да напусне гарата. При повторно нарушение "Дойче бан" може да наложи забрана за достъп до съответния обект.

Във влаковете важат различни правила. В регионалните влакове разрешението за консумация на алкохол зависи от региона. Във влаковете на дълги разстояния консумацията на алкохол по принцип е разрешена.

Забраната за алкохол беше предизвикана и от нарастващото насилие срещу служители на германските железници. През юли тази година пиян пътник нападна 26-годишен служител, българин. При атаката българинът падна от влак, движещ се със 120 км/ч и пострада тежко. Случаят бе поредното насилие над служители във влаковете и предизвика големи протести. През първите пет месеца на 2026 година 1630 служители на железниците са станали жертва на нападения.