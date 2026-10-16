Тежка катастрофа на входа на тунела под Ламанша, 19 ранени

Деветнадесет души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ламанша в департамент Па дьо Кале, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве.

Според префектурата в Па дьо Кале микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунела под Ламанша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

По първоначални данни петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса, предаде БТА.

В микробуса са пътували шофьори на тежкотоварни камиони, които се готвели да се качат във влакчето "Льо Шатъл" (LeShuttle), което транспортира превозни средства и техните пътници през тунела.

На мястото са пристигнали екипи за спешна помощ, включително хеликоптер на мобилната структура за спешна медицинска помощ и реанимация, както и гранична полиция, съобщават още от префектурата.