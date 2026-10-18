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Малък самолет се е разбил в Северна Гърция, двама са загинали

Катастрофата е станала край селището Кондариотиса, южно от Солун

18.10.2026 | 18:49 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Малък едномоторен самолет се е разбил днес в Северна Гърция, като и двамата пътници на борда са загинали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сигнал за инцидента е получен около 13:50 ч. Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия южно от Солун.

Пристигналите спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия. При катастрофата не е избухнал пожар. От останките на машината са били извадени пътниците,  двама души, мъже съответно на 55 и 60 години, които са нямали признаци на живот. По-късно е била установена смъртта им.

Смята се, че и двамата са били опитни пилоти. Причините за катастрофата се разследват.

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