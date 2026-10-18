Тръмп подкрепи Нетаняху на изборите в Израел

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи днес изпадналия в затруднено положение израелски премиер Бенямин Нетаняху в кампанията му за преизбиране, предаде Асошиейтед прес.

Това е желана подкрепа заради популярността на Тръмп, но такава, която американският лидер не даваше в продължение на месеци, тъй като стратегиите на двамата лидери в Близкия изток се различават, отбелязва АП.

Тръмп днес написа в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Нетаняху е "премиер - голям боец и още повече - велик партньор за мир във войната срещу Ислямска република Иран".

Парламентарните избори в Израел ще бъдат произведени на 27 октомври. Това е първият национален вот в страната след атаките на "Хамас" през 2023 г.

Липсата на подкрепа от страна на Тръмп беше отчитана като неуспех за израелския премиер - политик от дясната партия "Ликуд", който представя близките си отношения с Тръмп като предимство за задържането си на власт, посочва АП.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп ще им помогнат да „премахнат иранската заплаха“, ако спечели оспорваната изборна надпревара.

Изявлението му дойде малко след като американският президент изрази подкрепата си за него, предаде АФП.

Във видеозапис, публикуван от партията му „Ликуд“, Нетаняху призова избирателите да се вслушат в думите на Тръмп, като ги увери: „Ние сразихме Иран“.

Той добави, че партньорството им „ще продължи, за да премахнем иранската заплаха през следващите две години или дори по-рано“.