Четири са жертвите на пожара във военната база в Канада

Четирима души са загинали, а десетки са тежко ранени при “бързо разпространилия се пожар” във военната база “Уейнрайт” в канадската провинция Алберта, съобщи премиерът Марк Карни, цитиран от ДПА.
Той нарече пожара “една от най-тежките трагедии” в историята на армията на страната в мирно време.
Базата е разположена на 207 км югоизточно от главния град на провинцията - Едмънтън.
Спасителни екипи “се бориха с огъня през цялата нощ при при едни от най-лошите условия, които можем да си представим“, каза Карни в брифинг на живо тази вечер.
“Страната е в траур”, посочи премиерът и добави, че националният флаг ще бъде свален наполовина.
Канадският лидер не даде повече подробности за причините за пожара, но каза, че е поискал подробна и официална информация от провинциалните и федералните власти този следобед.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.