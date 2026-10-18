Четири са жертвите на пожара във военната база в Канада

Четирима души са загинали, а десетки са тежко ранени при “бързо разпространилия се пожар” във военната база “Уейнрайт” в канадската провинция Алберта, съобщи премиерът Марк Карни, цитиран от ДПА.

Той нарече пожара “една от най-тежките трагедии” в историята на армията на страната в мирно време.

Базата е разположена на 207 км югоизточно от главния град на провинцията - Едмънтън.

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Спасителни екипи “се бориха с огъня през цялата нощ при при едни от най-лошите условия, които можем да си представим“, каза Карни в брифинг на живо тази вечер.

“Страната е в траур”, посочи премиерът и добави, че националният флаг ще бъде свален наполовина.

Канадският лидер не даде повече подробности за причините за пожара, но каза, че е поискал подробна и официална информация от провинциалните и федералните власти този следобед.