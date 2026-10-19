Смъртта на Мазонакис крие нови въпроси: Откриха кокаин и силни упойващи вещества в кръвта му

Токсикологични тестове са идентифицирали осем вещества в кръвта на певеца Йоргос Мазонакис след анализ от съдебния експерт Джордж Фициалос. Откритите вещества включват оланзапин, арипипразол, мидазолам, флумазенил, лидокаин, кокаин, бензоилекгонин и пропофол. Д-р Джордж Фициалос, директор на DNAlogy Laboratories, посочи пропофол, мидазолам и флумазенил като важни открития за разследването. Тези резултати се отнасят до смъртта на Джордж Мазонакис след събития в клиника, разположена на улица Карнеаду в Колонаки. В момента в лабораториите на Аристотеловия университет в Солун се провеждат хистологични и токсикологични изследвания. Появиха се нови развития в разследването на смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, след като токсикологични тестове разкриха наличието на осем вещества в кръвта му, според информация, получена от protothema.gr. Според резултатите от анализ, извършен от Джордж Фициалос, съдебномедицинският експерт, назначен от семейството на певеца, откритите вещества са оланзапин, арипипразол, мидазолам, флумазенил, лидокаин, кокаин, бензоилекгонин и пропофол.

Кои са осемте вещества?

Оланзапин: Атипично антипсихотично лекарство, използвано предимно за лечение на шизофрения и биполярно разстройство.

Арипипразол: Атипично антипсихотично лекарство, предписвано главно за шизофрения и биполярно разстройство.

Мидазолам: Мощно седативно и хипнотично лекарство, принадлежащо към класа на бензодиазепините. Използва се за седация, анестезия и лечение на гърчове.

Флумазенил: Бензодиазепинов антидот, използван за обръщане на седативните ефекти на лекарства като мидазолам.

Лидокаин: Локален анестетик, използван за обезболяване на специфични области на тялото.

Кокаин: Мощен стимулант, който действа върху централната нервна система.

Бензоилекгонин: Основният метаболит на кокаина. Откриването му е важен токсикологичен индикатор за предишно излагане на кокаин.

Пропофол: Мощен, бързодействащ интравенозно успокоителен и хипнотичен наркотик с кратка продължителност на действие. Използва се за предизвикване и поддържане на обща анестезия или за осигуряване на седация по време на медицински процедури.

Експертът подчертава три важни открития

В разговор с protothema.gr, д-р Джордж Фициалос, директор на DNAlogy Laboratories, заяви, че е проведен цялостен токсикологичен скрининг, обхващащ 1600 вещества.

"Проведен е пълен токсикологичен скрининг за 1600 вещества. Значимите открития са пропофол, мидазолам и флумазенил. Тези три открития ни позволяват да установим с висока степен на увереност какво се е случило този ден в клиниката на улица Карнеаду в Колонаки", каза той.

Констатациите биха могли да предоставят важни доказателства в текущото разследване на обстоятелствата около смъртта на певеца. Самото откриване на тези вещества обаче не установява кога или защо са били приложени, нито дали са допринесли за смъртта му. Резултатите от хистологичните и токсикологичните изследвания, провеждани в лабораториите на Солунския университет "Аристотел", се очакват през следващите дни.