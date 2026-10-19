Москва: Не може да има окончателно решение за Украйна без участието на Киев

Разрешаването на конфликта в Украйна без някой от Киев, готов да поеме отговорност, е невъзможно. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Разбира се, окончателното уреждане на конфликта в Украйна без участието на някой от Киев, който е готов да поеме отговорност, е невъзможно", подчерта Песков.

По думите му, САЩ продължават посредническите си усилия за разрешаване на конфликта в Украйна

"Що се отнася до споразумението, знаете, че американската страна продължава усилията си за посредничество и поддържане на мир и ние високо ги ценим", каза още Песков. "Спомената беше тема за хипотетична тристранна среща между руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, предвид възможността и тримата лидери да присъстват на срещата на върха в Китай. Като се има предвид, че и тримата държавни глави биха могли потенциално да участват в срещата на върха в Китай, темата за подобна хипотетична среща наистина беше спомената", каза Песков, уточнявайки по-ранен коментар пред The ​​Wall Street Journal , че Русия, САЩ и Китай признават хипотетичната възможност за провеждане на тристранна среща.