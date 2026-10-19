Китай охлади страстта към европейския лукс: Купувачите избират стоки втора ръка и местни марки

Китайските купувачи търсят изгодни сделки за стоки втора употреба и се насочват към местни марки, което оказва натиск върху европейските луксозни конгломерати. Китай остава от ключово значение за луксозните брандове, но според един анализатор е възможно страната да не бъде двигател на растежа през следващите две-три години. Някога харченето на повече пари е било символ на статус. Днес обаче китайските потребители споделят, че по-важно е да направят изгодна покупка – промяна, която поставя под натиск европейските луксозни марки. Това се случва в момент, когато китайската икономика – която през третото тримесечие отбеляза ръст от 4,5% на годишна база – продължава да се сблъсква със слабо вътрешно търсене, пише Euronews.

В миналото китайските потребители бяха едни от най-големите купувачи на западни луксозни марки, като формираха около една трета от глобалните разходи в сектора и носеха милиарди долари приходи на компании като LVMH и Hermès. Но дори тези световни модни икони започват да изпитват затруднения. Наскоро от LVMH посочиха "забавяне на търсенето в Китай" като причина за спада в органичните продажби през третото тримесечие в подразделението си за мода и кожени изделия. Свиването на разходите от страна на потребителите принуди тези компании да преосмислят стратегиите си. През последните две години Louis Vuitton затвори пет магазина в континентален Китай – включително бутик за шоколадови изделия в Шанхай, – а през май Galeries Lafayette закри водещия си обект в Пекин.

Сега потребителите се насочват към пазара на стоки втора употреба

или купуват продукти от нови местни марки.

Според консултантската компания Bain & Company, след спад от 18–20% през 2024 г., пазарът на луксозни стоки за лично ползване в континентален Китай се е свил с още 3–5% през 2025 г., докато пазарът на луксозни стоки втора употреба е нараснал с 15–20%.

"Преди хората се сравняваха по това кой е похарчил повече", споделя пред AFP Юан, преподавател по танци, в нов търговски обект в центъра на Шанхай, пълен с луксозни чанти, колани и бижута – всички втора употреба. "Сега обаче всеки се сравнява по това кой е направил по-изгодна сделка и е похарчил по-малко", казва 24-годишният младеж в магазина, който е разположен в двуетажно пространство, наподобяващо склад, в сърцето на китайския финансов център. Консултантската компания Insight & Info Consulting, специализирана в местния пазар, изчислява, че общият обем на продажбите на луксозни стоки втора употреба е достигнал 38,4 милиарда юана (5,1 милиарда евро) през 2025 г., като прогнозира, че до 2030 г. сумата може да надхвърли 100 милиарда юана (13,3 милиарда евро).

В новия магазин Super Zhuanzhuan в Шанхай клиентите трябва да носят черни ръкавици, за да не докосват продуктите с пръсти, по които може да има мазни следи. 24-годишната клиентка Фийби Ма споделя, че когато поколението на майка ѝ е било младо, Китай "не е бил толкова развит" и хората са познавали само шепа луксозни марки.

Чен Луо, ръководител на отдела за проучване на потребителите в Китай към Bank of America, отбелязва, че купувачите вече не свързват лукса единствено със социалния статус, а по-скоро със "самоидентификацията, индивидуалността, преживяването, качеството, емоционалната стойност (и) културната значимост". Допълнително предизвикателство за западните марки са нарастващите културни и правни търкания. Наскоро Louis Vuitton спечели съдебно дело срещу китайската верига за напитки Molly Tea за нарушаване на права върху търговска марка, заради използването на флорален мотив с четири венчелистчета, наподобяващ монограма на френската компания. От Molly Tea заявиха, че възнамеряват да обжалват. Съдебният иск обаче предизвика вълна от недоволство в интернет, след като китайски потребители и държавни медии изказаха мнение, че въпросният мотив всъщност произлиза от древни традиционни китайски орнаменти.

Ръководството на LVMH определи своята интелектуална собственост като "изключително ключов актив", но призна, че вдигналият се шум е "оказал отрицателно въздействие". Анализатори подчертават, че Китай остава от жизненоважно значение за световната индустрия за луксозни стоки.