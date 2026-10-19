Франция въведе вечерен час след масови безредици, Макрон отказа оставката на вътрешния министър

Франция обяви в понеделник частичен вечерен час в Париж, Лил, Лион и други градове, след като демонстрациите през уикенда срещу нарастващите цени прераснаха в едни от най-тежките улични безредици от години. В столицата вечерният час беше въведен от 23:00 ч., а демонстрациите бяха забранени след 20:00 ч. Министър-председателят Себастиен Лекорню не изключи възможността за обявяване на извънредно положение, след като министърът на вътрешните работи заяви, че полицията „е загубила контрол“. „Абсолютно съм решен да възстановя обществения ред“, каза Лекорню.

В събота около половин милион души излязоха по улиците в цяла Франция, за да протестират срещу рязкото поскъпване на живота. Това беше кулминацията на четири седмици протести, започнали със студентски демонстрации с искания за по-добри условия в гимназиите. Мирните протести прераснаха в насилие в много градове, където маскирани групи нападаха силите на реда, нахлуваха в обществени сгради и подпалваха някои от тях, разграбваха магазини и палеха автомобили, велосипеди и скутери. Най-малко 3000 магазина са повредени, а щетите възлизат на стотици милиони евро.

Над 2500 задържани, близо 1000 полицаи са ранени

След сцените на хаос министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес подаде оставка, но президентът Еманюел Макрон отказа да я приеме. Макрон призна, че правителството е допуснало пропуски в реакцията си, въпреки че в събота бяха разположени 60 000 служители на реда. В обръщение към нацията в неделя той осъди „разюзданото“ насилие. От началото на уикенда са задържани над 2513 души, съобщи министърът на правосъдието Жералд Дарманен. На 67 от тях е наложена мярка задържане под стража, а са образувани „десетки“ наказателни производства. Властите ще използват технологии за разпознаване на лица и публикации в социалните мрежи, за да идентифицират извършителите. Близо 1000 служители на силите за сигурност са ранени, а един демонстрант е загубил ръката си вследствие на взрив от полицейска граната за овладяване на тълпи.

Министърката по въпросите на цифровизацията Ан льо Енан призова онлайн платформите за препродажба да премахнат обявите за „откраднати стоки“ след съботните грабежи. Тя покани на разговор представители на компании, сред които Vinted и eBay. В понеделник туристите в Париж завариха Лувъра затворен заради малка група протестиращи студенти пред прочутата стъклена пирамида на музея, а американското посолство призова гражданите на САЩ да избягват демонстрациите. Безредиците може да продължат, след като организаторите призоваха за нова вълна от протести следващата събота.

Протестите избухнаха шест месеца преди президентските избори през април и май, на които кандидатката на крайната десница Марин Льо Пен води в социологическите проучвания. Правителството обвини ултралеви групи, че разпалват насилието, за да увеличат шансовете на левия лидер Жан-Люк Меланшон. ЕС определи насилието като „неприемливо“, но подчерта, че правото на мирен протест „трябва да бъде защитено“. Германия актуализира препоръките си за пътуване до Франция, а Китай предупреди гражданите си да бъдат наясно с рисковете.

И в други европейски страни се проведоха демонстрации срещу нарастващите цени

В Милано избухнаха сблъсъци в периферията на протестна демонстрация, а кметът Джузепе Сала определи явлението като „ново“ и подхранвано от „международен сценарий“.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони днес свика извънредна среща на правителството, на която да се обсъдят мерки срещу белязаните от насилие размирици в Милано, предаде Ройтерс.

Кабинетът обмисля налагането на полицейски час и разчистване на издиганите от демонстрантите пътни блокади, казаха представители на правителството.

Правителството може още утре да издаде указ, с който да „реагира решително“ на безредиците и разграбването на магазини в редица градове, включително Милано, Торино и Болоня. До насилието се стигна, след като в продължение на няколко дни в Италия имаше мирни протести срещу високите разходи за живот.

На площада пред Миланската катедрала демонстранти, предимно младежи, облечени в черно и с маски на лицата си, разбиваха витрини и разграбваха стоки от магазините.

Полицията задържа над 270 души, основно непълнолетни.

Най-малко 14 служители на реда бяха ранени.

В Белгия полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия в Брюксел и Лиеж. В Испания протестиращи разпънаха палатки в центъра на Мадрид в знак на протест срещу високите цени на жилищата. Подобни палаткови лагери се появиха и в Лисабон и Порто.