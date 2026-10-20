Тръмп готов за тристранна среща със Си и Путин

Доналд Тръмп заяви, че е съгласен да вземе участие в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Американският президент уточни, че подобна среща би могла да бъде фокусирана върху ядреното разоръжаване, предаде БТА.

“Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви американският президент пред репортери пред Белия дом. “Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави той.

По-рано днес Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си биха могли да проведат “тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) следващия месец в Китай и че потенциална среща “е била обсъждана“ по време на разговорите.

Тръмп каза също, че не е сигурен дали ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на среща в Азия следващия месец, като заяви пред журналисти, че не е сигурен дали някой изобщо е поискал такава среща.