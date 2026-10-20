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Тръмп готов за тристранна среща със Си и Путин

Поводът можел да бъде ядреното разоръжаване

20.10.2026 | 07:52 ч. 24
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Доналд Тръмп заяви, че е съгласен да вземе участие в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Американският президент уточни, че подобна среща би могла да бъде фокусирана върху ядреното разоръжаване, предаде БТА. 

“Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви американският президент пред репортери пред Белия дом. “Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави той. 

По-рано днес Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си биха могли да проведат “тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) следващия месец в Китай и че потенциална среща “е била обсъждана“ по време на разговорите.

Тръмп каза също, че не е сигурен дали ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на среща в Азия следващия месец, като заяви пред журналисти, че не е сигурен дали някой изобщо е поискал такава среща.

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