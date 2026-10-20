Мелони изпраща военни да потушат размириците в Милано

Италианското правителство ще изпрати 500 военни в Милано, където през уикенда имаше масови безредици. Решението е било взето на среща в Палацо Киджи под ръководството на премиера Джорджа Мелони, а за него съобщи вестник „Ил Мезаджеро“.

В очакване на още метежи, луксозните магазини в столицата на модата затвориха рано вчера.

По улиците на Милано вече патрулират войници,

които са част от операцията „Страде сикуре“ („Безопасни улици“), при която военни помагат на полицията в опазване безопасността на градовете и охраната на чувствителни обекти, пише "Сега".Общо тези военни в операцията са 6800, разпратени в 58 провинции.

Мелони привика вицепремиерите Антонио Таяни и Матео Салвини, вътрешния министър Матео Пиантедози, министъра на отбраната Гуидо Кросето и министъра на земеделието Франческо Лолобриджида, както и ръководителите на силите за сигурност и разузнаването. Салвини потвърди решението с пост:

“500 военни повече, за да защитим Милано”

Според „Ил Мезаджеро“ новите разпоредби може да дадат на военните функции, приравняващи ги към органите на обществената сигурност, и дори право да задържат хора при заварено престъпление.

Протестите срещу високата цена на живота и проблемите в публичните услуги бяха съпроводени с хвърляне на предмети по полицаите, пожари и нападения над магазини. Насилието обхвана и други градове.