Хърватският премиер: Албания е на ръба на гражданска война

Албания практически е на ръба на гражданска война, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович, коментирайки протестите срещу планирана инвестиция в защитена природна зона, свързана с Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи ХИНА.

Пленкович подчерта, че протестите в Албания се различават от безредиците в Западна Европа, но изрази тревога от напрежението около инвестиционния проект. Плановете за развитие на защитена територия предизвикаха обществено недоволство заради опасенията за въздействието върху околната среда, припомня ХИНА.

Безредиците в Европа

Пленкович коментира и ескалацията на протестите във Франция, които първоначално започнаха с недоволство на ученици от образователната система, но постепенно прераснаха в по-широко изразяване на социално недоволство заради високите разходи за живот. Мирните демонстрации прераснаха в безредици в редица френски градове през изминалия уикенд. Стигна се до палежи, вандализъм, грабежи на магазини и сблъсъци с полицията. Хиляди души бяха арестувани, а стотици полицаи бяха ранени.

"Ситуацията е лоша и е повод за сериозна загриженост", заяви Пленкович пред журналисти в Загреб. По думите му френските власти трябва спешно да възстановят обществения ред, но и да се заемат с причините, довели до протестите.

Хърватският премиер, който е живял пет години в Париж, докато е работил в хърватското посолство, отбеляза, че безредиците оказват влияние върху общата атмосфера в Европа. Напрежението частично се е разпространило и в Белгия, Нидерландия и Италия. Според Пленкович за ескалацията във Франция са допринесли различни фактори – недоволството на младите хора, протестните движения срещу високите енергийни цени, включително "жълтите жилетки", както и участието на крайнолеви групи и младежи от предградията. Той посочи, че част от последните, много от които са деца на имигранти, не смятат, че имат възможност да се възползват от обществените и икономическите перспективи в страната.

Пленкович определи безредиците като по-широко обществено явление, което се развива само няколко месеца преди президентските избори във Франция – втората по големина икономика в Европейския съюз.

(БТА)