Клековски: Ива Михайлова не е здравен въпрос, постигнахме "мълчаливо съгласие" с Ивкова

Министърът на здравеопазването на Северна Македония Сашо Клековски заяви, че по време на среща в София с българския си колега Катя Ивкова са постигнали, по неговите думи, мълчаливо съгласие, че казусът с Ива Михайлова не е здравен въпрос, а въпрос, касаещ правосъдието. Той заяви това в отговор на въпрос дали е обсъждал случая "Михайлова" с българския министър на здравеопазването, с когото се е срещнал вчера в София.

"По същество постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а е въпрос на правосъдие, тъй като лицето се укрива от правосъдието и е издирвано въз основа на международна заповед за арест. Тъй като това е въпрос на правосъдие, а не на здравеопазване - ние не сме го обсъждали", каза Клековски в отговор на журналистически въпроси.

На въпрос дали е готов докладът на Държавната санитарно-здравна инспекция (ДСЗИ) - изготвен по искане на Клиниката по неврология във връзка със случая на Михайлова и д-р Иван Барбов, който е препоръчал лечението ѝ в България - министърът заяви, че е поискал докладът да бъде допълнен с информация за всички здравни заведения, в които пациентката е била лекувана.

"Поисках допълнение към доклада на ДСЗИ, тъй като не е проследен целият път и всички медицински процедури, през които пациентката е преминала в здравните заведения в Македония. Освен това поисках проверката да обхване и частно здравно заведение, в което тя се е лекувала през въпросния период. На този етап вече са установени нарушения и е поискана експертна проверка по медицинската част на доклада", заяви Клековски.

Лекарят от Клиниката по неврология Иван Барбов, който е лекувал Михайлова, заяви преди няколко дни, че не е знаел за воденото срещу нея производство във връзка с пътнотранспортно произшествие със смъртен изход. Той поясни, че препоръката му тя да се лекува в България се е основавала на факта, че тя притежава българско гражданство и здравна осигуровка в страната, а също и на това, че България е най-близката държава, чиято здравна система разполага с препоръчаните от него методи за лечение.