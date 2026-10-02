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Western Union вече е в EasyPay

EasyPay е единствената платежна институция, която предлага услугите на най-големите оператори за международни парични преводи

02.10.2026 | 13:34 ч. Обновена: 02.10.2026 | 16:27 ч.
Western Union вече е в EasyPay

EasyPay вече предлага на своите клиенти да получават и изпращат пари и с Western Union – световния лидер в международните парични преводи. С това партньорство компанията става единствената платежна институция в България, която предоставя достъп до най-големите оператори за международни парични преводи в света, покриващи мрежа от над 200 държави и територии.

Клиентите получават още по-голяма гъвкавост и възможности при избора на услуга за изпращане и получаване на средства. Независимо дали преводът е за подкрепа на близки, за спешна финансова помощ или за лични нужди, клиентите могат да изберат услугата, която най-добре отговаря на конкретната дестинация и предпочитания начин на получаване.

Western Union обслужва 100 милиона клиенти годишно. Водещите услуги на компанията за трансгранични и мултивалутни парични преводи, плащания и дигитални финансови решения дават възможност на потребители, фирми, финансови институции и държавни органи – в над 200 държави и територии и с близо 130 валути – да се свързват с милиарди банкови сметки, милиони дигитални портфейли и карти, както и с глобална мрежа от стотици хиляди търговски обекти.

С включването на Western Union към портфолиото си EasyPay осигурява достъп до практически най-голямата глобална мрежа за парични преводи.

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