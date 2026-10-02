BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Moody’s Ratings подобри перспективата на Postbank на „положителна“ и потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на банката на ниво A3

Стратегическата роля на банката като част от Eurobank Group получава по-висока оценка в анализа на агенцията

02.10.2026 | 13:14 ч. Обновена: 02.10.2026 | 13:14 ч.
Moody’s Ratings подобри перспективата на Postbank на „положителна“ и потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на банката на ниво A3

Международната рейтингова агенция Moody’s Ratings потвърди дългосрочния депозитен рейтинг на Postbank на нивo A3, както и дългосрочния рейтинг на емитент на ниво Baa2, като същевременно подобри перспективата от „стабилна“ на „положителна“.

В рейтинговия преглед Moody’s изтъква стабилния кредитен профил на Postbank, подкрепен от много силна капиталова позиция, устойчива и стабилна рентабилност, както и от солидна структура на финансиране, базирана предимно на депозити от клиенти на дребно. В анализа си Moody’s отчита и последователното подобрение в качеството на кредитния портфейл.

В оценката си Moody’s акцентира върху стратегическото значение на българските операции за групата, високата степен на оперативна интеграция и финансова взаимосвързаност с Eurobank S.A. .

Потвърждението на високите рейтингови оценки и подобрената перспектива са поредно признание за стабилната пазарна позиция на Postbank, последователното развитие на бизнеса и устойчивата подкрепа от международната банкова група Eurobank.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem