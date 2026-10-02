Отличиха най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор

За 18-а поредна година водещи компании и професионалисти от застрахователния и пенсионноосигурителния сектор получиха признание за своите резултати, развитие и принос към индустрията. Годишните награди „Застраховател на годината“, „Пенсионноосигурително дружество на годината“ и „Застрахователен брокер на годината“ за 2025 г. бяха връчени на 1 октомври 2026 г. на тържествена церемония в столичния хотел „Маринела“.

Събитието отново събра на едно място представители на държавните институции и регулаторните органи, водещи фигури от застрахователния и пенсионноосигурителния бизнес, професионалните организации, академичните среди и бизнеса. Организатори са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

Сред официалните гости бяха президентът на Република България Илияна Йотова, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, председателят на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев, управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева, председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански, заместник-председателите на КФН Пламен Данаилов и Диана Йорданова и др.

С приветствия към гостите и отличените се обърнаха и Николай Станчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, Евелина Милтенова, председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, и Илия Станоев, председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери. В изказванията си те откроиха постигнатото от секторите през изминалата година и очертаха ключовите тенденции, възможности и предизвикателства пред развитието на застраховането, застрахователното посредничество и допълнителното пенсионно осигуряване.

Тази година церемонията беше с обновен формат, който даде повече пространство за професионални срещи, неформални разговори и обмен на идеи. Отличията бяха връчени непосредствено преди официалната част, а имената на победителите във всяка категория бяха обявени по време на церемонията.

Отличените застрахователни брокери

При застрахователните брокери „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД спечели отличието за „Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“. Наградата беше връчена на Милена Георгиева, член на Управителния съвет на дружеството, от председателя на КФН Васил Големански. В категорията „Животозастраховане“ призът отиде при „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ЕООД и беше приет от Тодор Дедински, директор „Бизнес развитие и продажби“, от Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

„ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР КЛУБ“ ООД беше отличен като най-динамично развиващо се дружество, а наградата беше връчена на управителя Цветомир Атанасов от Максим Колев, председател на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Призът за „Устойчиво развитие“ получи „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, като отличието беше прието от управителя Любомир Модев и връчено от Николай Станчев, председател на УС на АБЗ.

Нов акцент в тазгодишните награди беше категорията „Качество в обслужването“, създадена, за да отличи високите стандарти и добрите практики в работата с клиенти. Първият носител на приза е „УИННЪРС ГРУУП“ ЕООД. Отличието беше връчено на Красимир Кацаров, оперативен и бизнес директор на дружеството от Мартин Орешарски, директор „Удостоверителни услуги“ в БОРИКА.

Отличия в пенсионното осигуряване

При пенсионноосигурителните дружества ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД зае първото място за дейността си по допълнително задължително пенсионно осигуряване. Наградата беше връчена на Светла Несторова, главен изпълнителен директор, от Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

В допълнителното доброволно пенсионно осигуряване отличието получи ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД. Призът беше връчен на Владислав Русев, главен изпълнителен директор от Венко Сабрутев, председател на Комисията по труда, демографската и социалната политика. ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ беше отличено за най-динамично развитие в дейността си, като наградата беше връчена на Георги Тодоров, главен изпълнителен директор от Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ.

Застрахователите на годината

В общото застраховане голямото отличие за 2025 г. получи „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. Наградата беше връчена на г-н Коста Чолаков, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ от председателя на КФН Васил Големански. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД беше отличено като „Застраховател на годината – Животозастраховане“, а г-н Чолаков получи приза от Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

За най-динамично развиващо се дружество беше отличено „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД. Наградата беше връчена на г-н Андрей Георгиев, изпълнителен директор на компанията, от г-н Николай Станчев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи.

Признание за цялостен принос

По време на церемонията фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ връчи за 28-а поредна година и националните си персонални награди за цялостен принос към развитието на застраховането, осигуряването и застрахователното посредничество.

Иво Груев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, беше удостоен с националния приз „За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, връчен от Максим Колев, председател на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Румяна Сотирова, директор на дирекция „Партньорски програми и проекти“ в ПОК „Доверие“ АД, получи отличието „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ от Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“. Националният приз „За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането“ беше присъден на Лъчезар Леков, управител на „ЮРИМЕКС“, с над три десетилетия опит в сектора и връчен от Николай Станчев, председател на УС на АБЗ.

Застраховането, пенсионното осигуряване и застрахователното посредничество имат различна роля, но обща ключова мисия – да дават повече сигурност, защита, растеж и дългосрочни решения за хората и бизнеса. Именно затова годишните награди са и повод трите професионални общности да бъдат заедно, да обменят идеи с всички заинтересовани страни, политици и партньори, както и да очертаят посоките за своето бъдещо развитие.

Всички компании победители получиха специални плакети и грамоти. Церемонията завърши с обща снимка на наградените, официалните гости, връчили отличията, и членовете на Организационния комитет, а вечерта продължи с коктейл и музикална програма с класически и джаз импровизации в изпълнение на Николета Хайтова – флейта, Мартин Марков – пиано, и Димитър Шанов – контрабас. Водещ на церемонията беше проф. д-р Даниела Илиева, преподавател в УЗФ.

Ексклузивен партньор на годишните награди е БОРИКА АД.

Медийни партньори са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Българската телеграфна агенция, Dnes.bg, Money.bg, Economic.bg и „Банкеръ“.