Нов живот за една легенда: започна реконструкцията на Grand Hotel Varna

На 2 октомври 2026 г. в к.к. "Св. св. Константин и Елена", със стилна церемония по "първа копка" се даде официален старт на проекта за реконструкция на една от най-емблематичните сгради в България - Grand Hotel Varna. Ден по-рано, на 1 октомври, стартираха и продажбите на 120-те брандирани резиденции в комплекса. Завършването на сградата е предвидено за 2028 г.

Проектът съчетава частни резиденции, бутиков хотел със 72 стаи, спа и уелнес зона, собствен парк и целогодишна социална и търговска среда. Амбицията на екипа е да създаде място за пълноценен живот и приятен престой през всички сезони.

Реконструкцията на емблематичния Grand Hotel Varna ще съхрани характерния му архитектурен облик и ще въведе съвременни удобства и технологии за повече комфорт и енергийна ефективност. Проектът предвижда максимално запазване на фасадите, високоефективно остъкляване, вътрешна изолация и интелигентно управление на сградата.

120 частни резиденции с хотелско обслужване по модела „Branded Residences"

Проектът ще представи първата в България сграда, функционираща по световния модел Branded residences (брандирани жилища). Водещата концепция в съвременния премиум жилищен сегмент обединява предимствата на частния дом с услугите и стандарта на висок клас хотел - професионално управление, поддръжка, консиерж услуги и достъп до разнообразна инфраструктура. Собствениците на частни резиденции ще получават първокласна поддръжка и достъп до услугите, удобствата и инфраструктурата на Grand Hotel Varna.

Комплексът е разположен върху парцел с площ от 20 750 кв.м и е с разгъната застроена площ от 31 123 кв.м. В него са предвидени 120 частни резиденции с индивидуална площ между 70 и 410 кв.м. Те са проектирани по начин, който да гарантира уединението и комфорта на живущите – с независим достъп, който функционално отделя жилищната част от хотелската.

Вътрешни дворове, които създават усещане за самостоятелна къща, тавани с височина до 4 метра и панорамни гледки към морето са сред отличителните решения в проекта. Сред тях е и апартамент с дневна, достигаща 5 метра височина, а резиденциите на последния етаж разкриват гледки в обхват до 180 градуса. Различните жилищни концепции могат да бъдат разгледани на сайта на Grand Hotel Varna.

Проектът включва нов подземен паркинг на две нива с над 380 места за собствениците и посетителите на обществените зони, като местата за собственици са подготвени за монтаж на зарядни станции за електромобили по заявка.

Несъмнено основното предимство на комплекса са премиум услугите, от които живущите ще могат да се възползват. Денонощна рецепция и 24/7 консиерж за лесна поръчка на трансфери, резервации за активности, приемане на пощенски пратки, посрещане на гости и организиране на персонални услуги. Сигурността е гарантирана чрез постоянна жива охрана, видеонаблюдение и интелигентни системи за контрол на достъпа. За битовия комфорт ще се грижи екип за ежедневна поддръжка на общите части, абонаментно и основно почистване на дома, пране и химическо чистене, технически и монтажни услуги. За максимално улеснение са предвидени специализирани грижи преди пристигане (напр. предварително зареждане на дома) и след престой, както и съвременни инженерни решения като централизирано управление на отпадъците.

Всички апартаменти се издават завършени "до ключ" - с изпълнени бани, стени и настилки, инсталирани индивидуални климатични системи, интериорни врати и подготвени инсталации.

Част от концепцията на комплекса е да създаде среда за активен и социален живот през всички сезони със спа и уелнес зона от около 2000 кв.м, вътрешен и външен басейн, модерен фитнес и собствен парк от 15 хил. кв.м с алеи за разходка. На партерното ниво „Подиумът“ обединява над 25 търговски и обслужващи пространства, сред които ресторанти, магазини, сладкарница и лоби бар.

Иновативна „Рентал програма“ се предлага за част от апартаментите

Тя е насочена към хора с интерес в инвестиционните имоти, търсещи надежден пасивен доход, като те ще могат да предоставят апартамента си за професионално хотелско управление.

Всички включени в програмата апартаменти участват в общ приходен пул и се управляват като част от цялостен хотелски продукт по единни правила и стандарт на обслужване под бранда Grand Hotel Varna.

Моделът позволява на собствениците да разполагат с имот в комплекс с хотелска инфраструктура и професионално управление, без лично да се ангажират с организацията на краткосрочното отдаване.

Инвеститор на проекта е „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА РЕЗИДЪНС“ ООД със съдружници „ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ“ и „ГХВ-Инвест“. „Планекс“ има над 30 години опит в строителството и реализацията на мащабни проекти, сред които детската болница „Света Анастасия“ в Бургас и хотел „Интернационал“ в Златни пясъци, отличен със „Сграда на годината“ за 2013 г., както и редица други хотелски и търговски обекти. „ГХВ-Инвест“ е представлявано от Владимир Филипов, чийто професионален път започва преди 30 години именно в Grand Hotel Varna. Партньорството обединява строителна и инвестиционна експертиза с дългогодишен опит в управлението на висококатегорийни хотели.