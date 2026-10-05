Новата серия HUAWEI FreeBuds Neo предлага завладяващо аудио изживяване и вече е налична у нас

Huawei представя новата серия слушалки HUAWEI FreeBuds Neo, която вече е налична и на българския пазар на препоръчителна цена от 129 евро. В периода от 1-ви октомври до 31-ви октомври 2026 г. потребителите могат да се възползват от ваучер за 20 евро отстъпка при покупка на слушалките. HUAWEI FreeBuds Neo се предлагат в три цвята – Stellar Silver, Ice White и Starry Black. Новата серия слушалки могат да бъдат закупени в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Техномаркет. Моделът съчетава усъвършенствано шумопотискане с нов дизайн и завладяващото аудио изживяване, като поставя акцент върху комфорта и качеството на звука.

Адаптивно шумопотискане във всяка среда

HUAWEI FreeBuds Neo разполагат с двуканална архитектура за шумопотискане, която оптимизира обработката на звука. Технологията ефективно ограничава навлизането на средно- и високочестотни шумове, като вятър и околен шум. Така се постига дълбочина на шумопотискането до 30 dB1 в целия честотен диапазон. Оборудвани с аудиочип от трето поколение и усъвършенствани адаптивни алгоритми, HUAWEI FreeBuds Neo реагират на промените на нивото на шум за милисекунди и динамично регулират шумопотискането. Това осигурява по-естествено и плавно изживяване и намалява дискомфорта от колебанията в налягането в ушите. Така потребителите се адаптират по-лесно в динамична звукова среда, като същевременно се наслаждават на комфортно, чисто и потапящо изживяване с функцията за шумопотискане.

Новаторски дизайн за комфорт през целия ден

HUAWEI FreeBuds Neo съчетават новаторска естетика и комфорт за носене през целия ден. Слушалките са налични в три стилни цвята според индивидуалните вкусови предпочитания – Stellar Silver, Ice White и Starry Black. Кейсът Mini shuttle се отличава с изцяло заоблена форма и елегантен, минималистичен силует. Аеродинамичният ѝ дизайн, съчетан с лек корпус, осигурява удобен захват и лесно пренасяне. Слушалките са с компактна и къса издадена част Light Mini Stem, а новата им форма естествено следва извивките на ухото.

Всяка слушалка тежи едва около 4,8 г2, което прави HUAWEI FreeBuds Neo лекота при продължително носене. Дизайнът е разработен въз основа на голям набор от данни за характеристиките на човешкото ухо и осигурява ергономично прилягане с равномерно разпределение на натиска. Чрез симулационни тестове, възпроизвеждащи условията на носене при интензивно движение, дизайнът на всяка слушалка е допълнително оптимизиран в зоните, предразположени към разхлабване. Това подобрява стабилността при движение и осигурява на потребителите удобно и сигурно носене през целия ден.

Автентичен звук с усещане за живо изпълнение

HUAWEI FreeBuds Neo пресъздават усещането за изпълнение на живо с богата плътност и потапяща звукова сцена. Новата серия слушалки са оборудвани с изцяло нов Turbo говорител, който възпроизвежда широк честотен диапазон от 10 Hz до 48 kHz. Така ударите на барабаните и басът звучат дълбоко и мощно, а вокалите и инструментите остават ясни и обемни. По този начин те предават напълно динамиката и текстурата на живото изпълнение. При свързване с устройства на Huawei серията FreeBuds Neo поддържа предаване без загуби с висока резолюция3 до 2,3 Mbps. При свързване с други устройства максималната скорост на предаване достига 990 kbps4, което запазва повече звукова информация и позволява нюансите във вокалите и обертоновете на инструментите да се чуват ясно. Освен това HUAWEI FreeBuds Neo поддържат неограничено пространствено аудио5 чрез разработени от Huawei алгоритми, което осигурява пространствено звучене във всяка ситуация. Без ограничения от страна на устройството или аудиоизточника слушалките гарантират 360° звукова сцена.

Интелигентно управление и връзка между две устройства6

Потребителите могат да използват приложението HUAWEI Audio Connect на смартчасовника си, за да се свържат с безжичните слушалки за първи път, да превключват между режимите на шумопотискане или звуковите ефекти, да откриват местоположението на слушалките и да проверяват нивото на батерията, без да се налага да вадят телефоните си. Това улеснява управлението на основните функции на слушалките. HUAWEI FreeBuds Neo7 са съвместими с Android, iOS и Windows, а поддръжката на връзка с две устройства с различни операционни системи улеснява бързото превключване между тях.

Цени и наличности

HUAWEI FreeBuds Neo са налични на препоръчителна цена от 129 евро и в цветовете Stellar Silver, Ice White и Starry Black. HUAWEI FreeBuds Neo са могат да бъдат закупени в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Техномаркет.

В периода от 1-ви октомври 2026 г. до 31-ви октомври 2026 г. включително потребителите получават ваучер за 20 евро отстъпка при покупка на слушалките. При покупка на HUAWEI FreeBuds Neo в периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2026 г. потребителите могат да се възползват и от 50% отстъпка от сервизната цена при поръчка на изгубена слушалка в срок до 12 месеца след закупуване на продукта.

Повече информация за HUAWEI FreeBuds Neo можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freebuds-neo/.