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След Бургас и Велико Търново DARA превзема София тази вечер

08.10.2026 | 12:30 ч. Обновена: 08.10.2026 | 12:37 ч.
След Бургас и Велико Търново DARA превзема София тази вечер

След като събра стотици фенове в Бургас и Велико Търново, DARA пристига и в София. Днес, между 18:30 и 20:00 ч., музикалната звезда ще очаква почитателите си на паркинга на Kaufland в столичния квартал „Малинова долина“, където ще раздава снимки и автографи и ще има време за лични срещи с феновете си.

Турът на DARA вече предизвика истинска фенска еуфория. Стотици почитатели в Бургас и Велико Търново се стекоха, за да видят звездата на живо и да получат лично внимание, усмивка и прегръдка.

След емоциите в двата града идва ред и на столицата. Тази вечер DARA ще раздава снимки, автограOKфи и добро настроение в продължение на час и половина, а София се готви за поредната гореща фенска среща.

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