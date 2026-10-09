Есенна подготовка на дома: практични решения за двора и интериора от HomeMax

Есента е подходящ момент да подготвим дома за по-хладните месеци и едновременно с това да направим няколко промени, които ще ни осигурят повече комфорт през следващия сезон. От сезонната поддръжка на двора и градината до обновяването на осветлението или обзавеждането - правилно подбраните решения могат да направят ежедневието по-удобно и функционално.

В актуалната брошура на HomeMax за периода 8 октомври – 3 ноември 2026 г. са събрани подбрани и функционални предложения за различни нужди у дома. Ето няколко практични идеи, които заслужават внимание.

Есенни дейности на двора и повече време навън през хладните вечери

С понижаването на температурите идва моментът и за регулярната есенна поддръжка на двора и градината. Подрязването на клони, оформянето на дървета и подготовката на дървесината за отоплителния сезон са сред задачите, които изискват подходящ инструмент.

Бензиновият моторен трион Daewoo DCS5218 е решение за всички тези задачи, при които е необходима мобилност и мощност. Бензиновият двигател позволява работа на места без достъп до електрическо захранване, което го прави практичен избор за дворове, градини и вилни имоти.

По-ниските температури не означават непременно край на времето на открито. С подходящо отопление терасата, верандата или дворът могат да останат приятно място за срещи и добре прекарано време през есента.

Външният газов отоплител PV01BR е предназначен именно за създаване на по-комфортна температура на открито. Подходящото му разположение може да удължи времето, което прекарваме навън – независимо дали става дума за вечеря с приятели или спокойно кафе през уикенда.

Малките промени в банята и дневната с голям ефект

Подготовката на дома за новия сезон не се изчерпва с двора. Банята също може да получи бързо и лесно функционално обновяване без необходимост от цялостен ремонт. Душ колоната Florina е пример за промяна, която може да внесе повече удобство в ежедневието. Душ колоната обединява основните елементи на душ зоната в едно решение и може да допълни както модерни, така и по-класически интериори.

Понякога не е необходимо да променяме цялото обзавеждане, за да дадем нов облик на дневната стая, в която прекарваме голяма част от времето си. Един нов акцент може да промени усещането за пространството. Холната маса Klint в комбинация от бежов мрамор и черно съчетава неутрални цветове и съвременна визия. Тя може да се превърне във функционален център на дневната и да се комбинира с различни стилове мека мебел.

Ново осветление за по-уютни есенни вечери и място за семейни вечери

Със застудяването все повече време прекарваме у дома, а трапезарията отново се превръща в едно от най-използваните пространства. Подходящата трапезна маса е не само мебел, а място за семейни вечери, разговори и срещи с близки и приятели. Трапезната маса Lilis 90 е компактно решение, което може да бъде подходящо както за трапезария, така и за по-малки пространства. Семплият дизайн позволява лесното ѝ съчетаване с различни модели столове и останалото обзавеждане.

С настъпването на есента естествената светлина намалява по-рано и доброто осветление става още по-важно за вашия дом. През този сезон може да обърнете внимание на осветителните тела, крушките и интензитета на светлината.

LED плафонът Butterfly 230 V в черен цвят е стилно решение, което може да се превърне във функционален акцент в различни помещения. Моделът е с мощност 37 W и светлинен поток 1184 lm, а възможността за избор между три цветови температури – 3000K, 4000K и 6000K – позволява осветлението да бъде съобразено с предпочитаната атмосфера. Подходящият плафон може едновременно да осигури необходимата светлина и да допълни интериора във всеки дом.

Есента е добър момент за практични промени

Подготовката на дома за по-хладните месеци може да започне с няколко добре преценени покупки – от инструменти за двора и отопление за откритите пространства до решения за банята, осветлението и обзавеждането.

Още много специални предложения и актуални за сезона промоции могат да бъдат разгледани в октомврийската брошура на HomeMax, валидна в дните от 8 октомври до 3 ноември 2026 г. Физическите магазини и сайта на веригата ви предлагат широка гама от още много бюджетни идеи за обновяване на дома. Така есенното освежаване на дома може да се превърне не просто в сезонна задача, а във възможност за повече комфорт и функционалност през цялата година.