Какво оценява Борислав Дончев като член на журито в „Сайт на годината 2026“

Добрият външен вид на сайта не изключва технически проблеми, които водят до загуба на посетители. Затова Борислав Дончев започва оценката на всеки уеб проект с пет проверки. Проверява дали сайтът има една основна версия, дали пренасочванията са правилни, дали входът към администрацията е защитен, дали софтуерът е актуален и дали формите са защитени. Дончев е основател и изпълнителен директор на Back2Rank, компания за оптимизация за търсачки (SEO). Член е на журито на „Сайт на годината 2026“ в направление „Програмиране“. Агенцията му е възстановила над 150 сайта след срив в трафика, хакерски атаки, санкции и неуспешни миграции, тоест преместване към друга платформа, домейн или структура. Дончев търси същите рискове и в проектите на конкурса.

Борислав Дончев е основател и изпълнителен директор на Back2Rank (back2rank.com), компания за спешно и стратегическо SEO. Преди да я основе, работи по големи SEO проекти в Netpeak Bulgaria. Back2Rank е възстановила над 150 сайта и е премахнала над 70 .санкции. Clutch отличава агенцията като TOP SEO компания в България, а през 2025 г. тя печели TechBehemoths Excellence Awards Дончев е член на журито на „Сайт на годината 2026“.

„Над 150 сайта, които сме възстановявали, ме научиха на едно нещо. Почти никой не губи позиции заради грозен дизайн. Губи ги заради пренасочване, което никой не е проверил, или заради компонент, който никой не е обновил“, казва Дончев.

Конкурсът „Сайт на годината“ се организира от Фондация за активно развитие на уеб. Тази година в него участват 138 проекта в 14 категории, а проектите оценяват 65 професионалисти, разпределени по направления. Направленията включват програмиране, дизайн, маркетинг, регулаторно съответствие и достъпност. Гласуването на публиката продължава до 29 октомври, а наградите се връчват на 3 ноември. Back2Rank също участва в конкурса в категория „Фирмен сайт“. Обвързаността е декларирана пред организаторите и Дончев не оценява сайта на Back2Rank.

Отваря ли се сайтът на един адрес или на четири?

Първото, което Дончев проверява, е дали сайтът се отваря на един-единствен адрес. Един и същ сайт често е достъпен с „www“ и без него, през HTTP и през HTTPS (защитената версия на протокола, при която браузърът криптира връзката). За посетителя разликата е незабележима. За Google обаче това могат да бъдат отделни адреси с еднакво съдържание, между които се разпределя авторитетът на сайта. Правилната настройка включва валиден SSL сертификат (цифров документ, който доказва, че сайтът е този, за който се представя), една основна версия на адреса и пренасочване от всички останали версии към нея.

Водят ли старите адреси към правилните нови страници?

Втората проверка е на пренасочванията (redirects). Според Дончев грешките в пренасочванията струват най-скъпо след смяна на сайт. При смяна на платформата, дизайна или домейна всяка стара страница трябва да води към съответната нова страница с пренасочване 301. Пренасочването 301 дава сигнал на търсачките, че страницата е преместена за постоянно. Често всички стари адреси водят към началната страница или минават през верига от няколко последователни пренасочвания.

„Back2Rank има отделна услуга само за сайтове, които са загубили трафик след миграция. Когато преместихме собствения си сайт от maxdigital.bg на back2rank.com, направихме карта на всеки стар адрес, преди да пипнем каквото и да е“, казва Дончев.

Колко лесно се стига до входа на администрацията?

Третата проверка е на входа към административния панел на сайта. Много сайтове използват стандартния адрес за вход в системата си, не ограничават броя на неуспешните опити и не изискват двуфакторно удостоверяване (освен паролата и втори код, обикновено от телефона). Това улеснява автоматизираните атаки, при които се изпробват пароли една след друга, за да се получи достъп до администрацията.

Обновени ли са системата и разширенията ѝ?

При четвъртата проверка Дончев следи дали системата за управление на съдържанието (CMS, например WordPress) и разширенията към системата (плъгини, от английското plugins) са обновени до последните версии. Уязвимостите в старите версии са публично известни, затова остарелият плъгин е удобен начин за проникване в сайта.

Дончев знае от собствен опит какви са последствията от пробив. Сайтът на агенцията му, тогава maxdigital.bg, е бил хакнат със злонамерен код, записан във формат base64 (начин на кодиране, при който кодът изглежда като безсмислен низ от букви и цифри). Кодът е бил маскиран като скрипт от нещо, което се използва.

„Кодът изглеждаше като легитимен скрипт на голяма компания. След като го открих на собствения си сайт, разбрах колко лесно се пропуска такъв код и на чужд сайт“, казва Дончев.

Защитени ли са формите и API интерфейсите?

Петата проверка е как сайтът приема данни отвън чрез формите за контакт, поръчка или регистрация и чрез API (интерфейсите, през които сайтът обменя данни с други системи). Правилно изградената форма проверява въведените данни и в браузъра, и на сървъра, предотвратява двойното изпращане и използва защитен токен (token) срещу подправени заявки. Токенът е код, който сървърът проверява при получаване на заявката. Подправената заявка (CSRF) е атака, при която чужд сайт изпраща заявка от името на потребителя, без той да знае. Формите без защита са удобен вход за инжектирано съдържание и спам, които впоследствие може да се индексират в Google под името на сайта.

Какво не решават петте проверки

Дончев не твърди, че петте проверки правят сайта неуязвим или му гарантират позиции в Google. Проверките помагат да се отстранят най-честите предпоставки за проблемите, с които Back2Rank работи всеки месец. Когато сайтът вече е заразен, Back2Rank не замества разработчиците и специалистите по сигурност. „При спешните случаи, които поемаме, рядко виждам грозен сайт. Виждам сайт, който изглежда добре, а под него липсва пренасочване, обновяване или защита“, казва Дончев.

Резултатите от „Сайт на годината 2026“ ще бъдат обявени на 3 ноември.