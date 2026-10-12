Недостигът на кадри е най-тежкият дългогодишен проблем за индустрията

Българското машиностроене е фундаментален сектор за икономиката, който обхваща широк кръг от дейности - от леене на метали и производство на метални изделия до оборудване и автомобилни компоненти. Въпреки че миналата година се отчита спад, към момента отрасълът се държи устойчиво и продължава да работи в сложни условия.

Българското машиностроене отбелязва две значими годишнини - 35 години от създаването на Българската браншова камера машиностроене и 55 години от началото на професионалната инициатива Ден на машиностроителя. Секторът преминава през период на застой на фона на геополитическа несигурност, рецесия в Европа и сериозен недостиг на квалифицирани кадри, като разчита на технологична модернизация и стабилни експортни пазари, каза Виолин Ненов, председател на УС на ББКМ, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Българското машиностроене в тези сложни условия се държи устойчиво - то продължава да работи, опитва се да преодолява всички проблеми и общо взето успява. Въпреки че нямаме ръст на продажбите и производителността, важното е, че секторът продължава да функционира стабилно“.

Ненов допълни, че макар секторът да е в състояние на застой, но предприятията запазват своята дейност.

Европейските пазари и конкуренцията от Китай

Повече от 60% от продукцията на българските заводи е предназначена за европейския пазар, което прави сектора пряко уязвим от общата икономическа рецесия в Европа. Същевременно засиленият внос от Азия поставя местните производители в тежка конкурентна среда, особено при липсата на достатъчно широки защитни мерки от страна на Европейската комисия.

„Ситуацията е доста тежка и сложна. Мерките, които Европейската комисия подготвя и се очаква да влязат в сила от ноември, са насочени основно към автомобилостроенето. За нас обаче това не е достатъчно, тъй като машиностроенето в сферата на машините, оборудването и металните изделия обхваща много по-голям брой предприятия и заети лица.“

Отбранителната промишленост

През последните години отбранителният сектор бележеше сериозен ръст, благодарение на производството на въоръжение и боеприпаси. От пролетта на тази година обаче се наблюдава осезаем спад на външните поръчки и забавяне на плащанията, което се отразява негативно и на свързаните с тях машиностроителни предприятия.

„За съжаление, това се отразява не само пряко на предприятията, които произвеждат въоръжение и боеприпаси, но и на компаниите от останалите сектори, които изработват детайли и възли за отбранителните заводи. Поради тази причина не бих казал, че в момента имаме сериозен подем в сектора“, коментира Ненов.

Той добави, че водещите европейски страни насочват производството си към собствените си територии, а около знакови проекти като партньорството на България с „Райнметал“ засега се наблюдава затишие.

Недостигът на квалифицирани кадри остава най-тежкият дългогодишен проблем за индустрията,

задълбочен от негативните демографски тенденции и намаляващата раждаемост. Внасянето на работници от трети страни е приложимо за позиции без висока квалификация, но трудно може да осигури необходимите инженери, докато автоматизацията и изкуственият интелект подпомагат процесите, но не могат да заменят изцяло човешкия опит.

„Това определено е най-болният въпрос от много години насам, който засега не само машиностроенето, но и останалите сектори у нас и в Европа. Действия, които да доведат до бърза промяна, практически са невъзможни, тъй като проблемът започва още от спада в раждаемостта и преминава през цялата верига на обучението“, заяви Ненов.

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