Как се избира кетъринг в София за събитие със 100 и повече гости?

Организаторите, които търсят кетъринг в София за 100 и повече гости, сравняват 4 неща: формат, меню, персонал и логистика. Кетъринг услугите в София покриват събития от 100 гости до над 1000 души. Мащабът определя типа кетъринг обслужване, броя на персонала и обема на оборудването. Доставката на храна за събития е само една част от цялостната организация - кетърингът за събития включва координация на логистика, сервитьори, барове и монтаж на място.

Какви формати на кетъринг има за 100 и повече гости?

Кетъринг форматите за 100 и повече гости в София са 3 основни типа:

Бюфет - гостите се обслужват от обща линия с топли хапки, студени хапки, салати и основни ястия. Подходящ за фирмено парти, коледно парти и кетъринг за тиймбилдинг. Коктейл със сервиране от ръка - сервитьори разнасят коктейлни хапки сред гостите. Подходящ за коктейл и събития на открито в София. Гостите стоят около коктейлни маси, напитките се сервират от барове. Индивидуално сервиране - всеки гост получава порция в чиния. Подходящо за гала вечеря и бизнес обяд с по-официален формат.

Бюфетът е подходящ за корпоративен кетъринг, кетъринг за фирмено парти и кетъринг за събития в София, при които гостите се обслужват свободно от обща линия.

За 100 гости трите формата са изпълними. Корпоративният кетъринг в София най-често комбинира бюфет с коктейлна част, когато събитието включва различни моменти и голям брой гости. При кетъринг за фирмено парти форматът се избира според броя гости, продължителността и начина на обслужване.

Как броят на гостите определя менюто и персонала?

Броят на гостите влияе върху избора на меню и начина на сервиране. При вечерята на Фондация „Америка за България“ за 130 гости във Военния клуб са сервирани индивидуално салата, основно ястие и десерт. При 1000 служители на „Софийска вода“ в Интер Експо Център салатите и предястията са сервирани на маса, а основното меню е било на бюфет. Коледното парти на Yettel за 1600 гости е организирано с храна на бюфети и напитки на барове.

Цената на човек зависи от формата на обслужването. Грамажът на човек варира между форматите. Коктейл с 8 солени и 2 сладки хапки стартира от 18,00 € на човек без ДДС, а бюфет за обяд или вечеря - от 30,00 € на човек без ДДС. Кафе паузата може да бъде организирана с предварително подредени напитки и храни. При кетъринг за конференция оборудването и персоналът се съобразяват с броя гости и формата на събитието.

Каква логистика стои зад кетъринга в голяма зала в София?

Логистиката зад кетъринга в голяма зала в София обхваща 4 етапа: доставка, монтаж, обслужване и демонтаж. Залите в София - Интер Експо Център, НДК и Военен клуб - имат различни изисквания за достъп и време за подготовка. Локация като Ларгото в София е труднодостъпна и изисква над 6 часа логистика.

Фирмата за кетъринг в София осигурява транспорт, оборудване, коктейлни маси, барове и сервизна зона за персонала.

Кои 5 въпроса да зададете на фирмата за кетъринг?

Петте въпроса към кетъринг фирмата преди събитието в София помагат да сравните оферти:

Каква е цената на човек за избрания формат? Колко сервитьори включва пакетът за конкретния брой гости? Какви са опциите за вегетарианско, веган и безглутеново меню? Какво оборудване осигурява фирмата - маси, барове, чаши? Какъв е срокът за монтаж и демонтаж в конкретната зала в София?

Кетъринг в София за 1600 гости: примерът на White Bite Catering

White Bite Catering е кетъринг компания в София с адрес ул. "Ангел Маджаров" 63, кв. Челопечене.

Фирмата провежда над 270 събития годишно и има над 10 години опит в кетъринг услугите. Над 85% от клиентите на White Bite Catering стават редовни. Базата е над 460 кв. м с професионална кухня и собствен транспорт. Екипът се ръководи от Елица Динкова и шеф Пламен Динков.

Практиката на White Bite Catering показва как различните мащаби и формати на събитията се реализират в различни локации в София.

Коледното парти на Yettel събира 1600 гости в зала 4 на Интер Експо Център (16.12.2024 г.) - храна на бюфети, напитки на барове, подготовка над 8 часа. Коледното парти на "Софийска вода" обслужва 1000 служители в Интер Експо Център: салати на маса, основно меню на бюфет. 25-годишнината на MEDEL на Ларгото (27.09.2024 г.) - 100 гости, коктейлно меню на бюфет, над 6 часа логистика. Вечерята на Фондация "Америка за България" във Военния клуб (23.09.2024 г.) - 130 гости с индивидуално сервирани ястия.