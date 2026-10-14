От научната фантастика към бизнеса и медицината: достиженията на бъдещето вече са тук

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Бъдещето все по-рядко изглежда като далечен хоризонт, запазен за научната фантастика. Изкуственият интелект вече обработва корпоративни данни и подпомага бизнес решения, роботите поемат повтарящи се и опасни производствени операции, а дигитализацията променя начина, по който компаниите управляват ресурсите си и взаимодействат с клиентите. Паралелно с това медицината търси нови възможности за удължаване не просто на живота, а на годините, прекарани в добро здраве.

Тези процеси бяха във фокуса на експертите в специалното издание “Talk 26: Фантастика и реалност“ на Bloomberg TV Bulgaria, което постави технологичните иновации в контекста на реалните бизнес приложения, човешките потребности и отговорността при внедряването на нови решения. Дискусията изведе на преден план внедряването на изкуствения интелект, роботиката, интелигентното производство и медицината на дълголетието, които вече намират практическо приложение в нашето общество.

Специалното студио на Bloomberg TV Bulgaria се проведе в края на септември, а негов водещ беше журналистът Денислав Борисов.

Водещият Денислав Борисов разговаря в студиото с Цветан Алексиев, изпълнителен директор на “Сирма Груп“, Николай Киров, изпълнителен директор на СЕНТИЛИОН, Кристиян Михайлов, съосновател на Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi), Пенчо Цветков, директор “Информационно обслужване“ във “Фантастико“, и д-р Райна Стоянова от Българската асоциация по дълголетие.

Общият извод от разговора в рамките на Talk 26 e, че същинската промяна не се изчерпва с появата на нови технологии. Тя изисква преосмисляне на бизнес процесите, подготовка на хората и ясна преценка къде автоматизацията създава стойност и къде човешкият контрол остава незаменим.

Изкуственият интелект: от експериментите към бизнес решенията

Една от най-значимите трансформации е преминаването на изкуствения интелект от сферата на експериментите към ежедневните операции на компаниите. Големите езикови модели и AI агентите вече позволяват бързо автоматизиране на работни задачи, анализ на големи обеми информация и взаимодействие с корпоративни данни чрез естествен език.

Според Цветан Алексиев развитието на технологията протича с темпове, които дори специалистите с дългогодишен опит трудно могат да предвидят. Той обаче подчертава, че с разширяването на възможностите на AI нараства и значението на контрола върху информацията и решенията.

“Важно е една компания да знае къде живеят данните. Границата на автоматизацията минава през решенията с пряко отражение върху човека.AI може да помага при анализа и да освобождава време за творческа работа, но не бива да получава последната дума по въпроси за личното здраве или финансите.“, посочва изпълнителният директор на “Сирма Груп“ в разговора за преминаването на корпоративния AI към работещи решения.

Въпросът е особено важен за регулирани и критични индустрии като здравеопазването и финансовия сектор, където грешките могат да имат сериозни последици. Затова внедряването на AI трябва да върви заедно с ясни правила за достъп до данните, сигурност и определяне на отговорността.

Това очертава и една от ключовите граници на автоматизацията: изкуственият интелект може да ускорява анализа, да обработва информация и да освобождава време за по-сложни задачи, но решенията с пряко отражение върху човешкия живот и благосъстояние изискват внимателен човешки надзор.

Интелигентната фабрика започва с промяна в мисленето

В производството технологичната трансформация има и друго, не по-малко значимо измерение. Дигитализацията не означава просто закупуване на модерно оборудване или внедряване на софтуер, а изграждане на процеси, в които информацията помага за по-бърза реакция, по-добро качество и по-ефективно използване на ресурсите.

Николай Киров от СЕНТИЛИОН поставя акцент именно върху човешкия фактор. Според него най-трудната част от дигиталната трансформация е подготовката на хората, които трябва да работят с новите технологии, и промяната в начина, по който те възприемат собствената си роля в производството.

“Хората трябва да се чувстват част от решението и да дават предложения“, коментира Киров в студиото на Bloomberg TV Bulgaria по време на разговора за предизвикателствата пред дигитализацията.

Данните в реално време позволяват по-гъвкаво управление на производствените процеси, по-добра проследимост и своевременно откриване на затруднения. В производството на медицински изделия например дигитализацията може да осигури подробна информация за произхода, материалите и условията, при които е произведено всяко изделие.

Така технологията се превръща не само в инструмент за производителност, но и в средство за гарантиране на качеството и безопасността. Успехът обаче зависи от това дали служителите участват активно в трансформацията и дали новите решения действително премахват препятствията пред работата им.

Роботите като отговор на недостига на кадри

Роботизацията е друг пример за технология, която вече има конкретно икономическо приложение. За българските компании тя е все по-важен инструмент в условията на недостиг на работна сила и нарастващи изисквания към производителността.

Кристиян Михайлов от PARAi посочва, че роботите намират място преди всичко там, където работата е повторяема, опасна или монотонна. Целта е машините да поемат определени операции, а хората да насочат усилията си към по-комплексни задачи, изискващи преценка, планиране и комбиниране на различни фактори.

“Българските компании се възползват от роботизацията, дигитализацията, автоматизацията заради редица фактори. На първо място това, че намаляват хората, които искат да работят в завода и да правят едно и също нещо 8 часа, 5 дена в седмицата“ споделя още той в анализа си за роботизацията и автоматизацията в България.

Автоматизацията навлиза с изключително бързи темпове в области като автомобилостроенето, електрониката и отбраната, а български системни интегратори реализират проекти и за международни пазари. Това създава възможност страната да развива не само производство, но и експертиза в проектирането и внедряването на сложни технологични решения.

Наред с потенциала на новите технологии обаче остават въпросите за безопасността, киберсигурността и отговорността при грешки. Колкото повече автономност получават машините, толкова по-важно става да се определят ясни граници на тяхното приложение и да се запази човешкият контрол върху критичните решения.

Изкуственият интелект променя и ежедневното пазаруване

Технологичната трансформация днес е водещ процес и не се случва само в производствените предприятия и технологичните компании. Тя постепенно променя и потребителското преживяване, включително в един традиционен сектор, в който много от най-важните процеси остават невидими за клиента – търговията с хранителни стоки.

Във “Фантастико“ дигитализацията обхваща целия път на стоката - от доставката и съхранението до планирането на наличностите, актуализирането на цените и обслужването на каса. Изкуственият интелект подпомага прогнозирането на търсенето и планирането на заявките, а електронните етикети автоматизират актуализирането на ценовата информация.

“Изкуственият интелект няма да замени хората, но ще им даде инструментите, с които те си свършват работата по-добре“, казва Пенчо Цветков, директор "Информационно обслужване“ във "Фантастико“, в разговора за приложението на AI в търговията.

Показателен пример е използването на електронни етикети, което позволява автоматична промяна на цените и спестява значителен обем ръчни операции. Автоматизацията на заявките също може да ограничи грешките и да подобри наличността на стоките. Този пример показва как технологиите създават стойност не само чрез намаляване на разходите, но и чрез по-добра организация на процесите и повече възможности за служителите да се съсредоточат върху обслужването. За потребителите резултатът може да бъде по-удобно, последователно и предвидимо пазаруване.

От по-дълъг живот към повече години в добро здраве

В разговора за бъдещето технологиите се срещат и с една от най-важните цели в медицината в днешни дни – запазването на здравето и качеството на живот с напредването на възрастта.

Медицината на дълголетието или т.нар. лонджевити медицина, поставя фокус не само върху продължителността на живота, но и върху физическата автономност, метаболитното здраве и способността на човека да остане активен в по-късните си години.

Д-р Райна Стоянова от Българската асоциация по дълголетие подчертава, че този подход съчетава превенцията, по-прецизната диагностика и проследяването на индивидуалните показатели на организма. Използват се различни метаболитни, функционални и лабораторни данни, които помагат да се оцени биологичната възраст и да се проследяват промените в здравословното състояние.

“С думата “здраволетие“ олицетворяваме именно лонджевити. Или това как не просто да остареем, не просто да доживеем до 100, 110, 120, години, но да сме автономни, да се чувстваме добре в кожата си и да можем да се радваме на живота в по-късната ни възраст“, беше сред основните акценти в разговора за медицината на дълголетието.

Новите медицински подходи разширяват възможностите за превенция и индивидуална грижа, но не отменят значението на основните фактори за здравето - съня, храненето, движението и поддържането на мускулната маса. Именно съчетаването на ежедневните навици с научния напредък очертава посоката на съвременната медицина на дълголетието.

Бъдещето е въпрос на избор и отговорност

Различните теми в “Talk 26: Фантастика и реалност“ очертават обща тенденция: технологиите все по-осезаемо преминават от етапа на обещанията към практическото приложение. Изкуственият интелект подпомага анализа и решенията, роботите поемат специфични операции, дигитализацията прави производството по-проследимо, а новите медицински подходи разширяват възможностите за поддържане на здравето.

Но внедряването на технологии само по себе си не гарантира по-добър резултат. Необходими са инвестиции, подготвени хора, надеждни данни, ясни правила и разбиране за реалните потребности, които иновациите трябва да удовлетворяват.

В този смисъл въпросът вече не е само какво ще могат машините след пет или десет години. Въпросът е как бизнесът и обществото ще изберат да използват новите възможности, как ще разпределят отговорностите и как ще съхранят човешката преценка там, където тя е най-важна.

Именно тази граница между технологично възможното и обществено отговорното превръща разговора за бъдещето в разговор за настоящето.

“Talk 26: Фантастика и реалност“ е мултиплатформен проект на Bloomberg TV Bulgaria, който събира представители на бизнеса, технологичния сектор и медицината, за да постави актуалните иновации в контекста на реалните промени в индустриите и живота на хората.

Партньори на проекта са: Фантастико, Сирма Груп, СЕНТИЛИОН, Българска асоциация по дълголетие и Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi)

Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg и сп. Bloomberg Businessweek Bulgaria.