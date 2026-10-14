Калин Христов на "Финанси: Уравнения и решения": Светът на трайно ниските лихви изчезва

Водещи представители на финансовия сектор, бизнеса и регулаторните институции обсъдиха пенсионната реформа, лихвите, платежните услуги, инвестициите и застраховането на петото издание на годишния финансов форум „Финанси: Уравнения и решения“. Събитието на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria се проведе на 12 октомври в Hilton Sofia. Програмата включваше пет панела и специален анализ на Илия Шчупко от Bloomberg Intelligence.

Форумът беше открит от председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Той посочи, че мултифондовете в пенсионното осигуряване се очаква да влязат в сила от 1 януари 2027 г. Сред останалите приоритети открои инфраструктурното финансиране, държавните ценни книжа за граждани, както и развитието на капиталовия пазар и застрахователния сектор. Според него тези инициативи могат да разширят инвестиционните възможности, да стимулират пазарната активност и да повишат финансовата култура. Развитият капиталов пазар създава повече възможности спестяванията да се мобилизират и да се насочат към инвестиции, добави Големански.

Първият панел беше посветен на пенсионното осигуряване и новата пенсионна система, която предвижда три вида подфондове — динамичен, балансиран и консервативен. Изборът им ще позволи инвестиционната стратегия да бъде съобразена с личния профил на осигурения, а принципът на жизнения цикъл ще даде възможност рискът да се адаптира спрямо оставащото време до пенсиониране.

„Изправени сме пред исторически момент. Както реформата в застрахователния сектор, така и тази в пенсионното осигуряване са дългоочаквани и водят със себе си много позитивни промени“, посочи главният изпълнителен директор на ПОК „ДСК – Родина“ Владимир Нечев.

Едно от основните предизвикателства пред пенсионните дружества е гражданите да получат ясна информация за предстоящите промени. Изпълнителният директор на ПОК „Съгласие“ Диляна Германова определи реформата като повод за по-активен разговор за ролята на допълнителното пенсионно осигуряване. Тя препоръча хората да проверят натрупаните средства и постигнатата доходност на сайта на своето пенсионно дружество, преди да изберат подфонд.

Реформата изисква сериозни технически и нормативни промени. Ще се увеличи броят на инвестиционните портфейли, а механизмите за определяне на минималната доходност и инвестиционните такси също ще бъдат променени, посочи председателят на УС и главен изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова обясни, че комисията се подготвя за качественото и безпроблемно въвеждане на новите правила.

Вторият панел беше посветен на паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия бизнес. Българските банки разполагат със значителна ликвидност, но бизнесът и домакинствата не бива да приемат, че кредитите ще останат евтини. Това беше един от основните изводи на финансовия експерт Калин Христов.

„Светът на трайно ниските лихвени проценти изчезва. Ние сме структурно в свят, в който лихвите ще са по-високи“, заяви Христов. По думите му се променя фундаментът на финансовата система - цената на парите.

Това не означава непременно рязък скок на лихвите в краткосрочен план. Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ и „Пазари“ и член на Управителния съвет на ОББ, посочи, че решенията за кредитиране ще зависят от оценката на риска и търговската политика на всяка банка. „Въпрос на търговска политика е при какъв риск и каква оценка ще направиш. В следващите месеци няма да се случи нищо фундаментално“, заяви той.

В по-дългосрочен план условията по кредитите ще зависят от устойчивостта на проектите и способността на компаниите да ги развиват при различни икономически сценарии. Борислав Бангеев, изпълнителен директор, главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, обясни, че при финансирането водещият въпрос е дали инвестиционният проект може да се реализира при съответната цена на кредита.

Калин Христов посочи, че ликвидността в българската банкова система досега е забавяла пренасянето на промените в лихвената политика на Европейската централна банка към местния пазар. Той предупреди, че настоящата среда е различна и този буфер не бива да се приема за постоянен. Добромир Добрев също отбеляза, че решенията на ЕЦБ се отразяват на България със закъснение.

Димитър Шумаров, заместник-главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка, призова компаниите да избират проекти с дългосрочен потенциал, а гражданите да не приемат сегашните условия по кредитите за гарантирани. „За гражданите кредитната политика не трябва да създава заблуждение, че това, на което се радват днес, ще е сигурно в следващите 5–10–15 години“, заяви още той.

Форумът продължи с ексклузивни Q&A сесии при изключени камери, както и с още 3 важни панела, посветени на платежния и инвестиционния пазар, RETAIL и инвестиции и застрахователния пазар.

Какво коментираха водещите експерти по тези теми – гледайте в специалните издания на „Финанси: Уравнения и решения“ по Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Цялата конференция може да гледате по Bulgaria ON AIR от 19 до 23 октомври, в пет поредни вечери, от 20:30 ч. Цялата конференция ще бъде излъчена и по Bloomberg TV Bulgaria от 26 до 30 октомври включително, от 19:30 ч.

„Финанси: Уравнения и решения“ е ексклузивният годишен финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Партньори на събитието са Postbank, ОББ Банк, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, БОРИКА, Пенсионноосигурителна компания „ДСК Родина“, ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване, Уника, Дженерали застраховане, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services и IRIS Solutions.

Институционални партньори са Френско-българската индустриална търговска камара, Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българският форум на бизнес лидерите.

Събитието се организира с подкрепата на Софийската опера и балет и Katarzyna Estate.

Медийни партньори на „Финанси: Уравнения и решения“ са Investor.bg, Dnes.bg, See News, Money.bg, Dir.bg и в. „БанкерЪ“.