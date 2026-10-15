Над 8500 тютюнопроизводители в България: защо секторът настоява за защита пред ЕС

През 2025 година за първи път от над 10 години насам броят на регистрираните стопани при отглеждането на тютюн отбеляза малък ръст и даде надежда, че секторът има способността да върне поне малко млади хора в селските райони. Но лансираните от единични страни в ЕС и от брюкселската администрация нови законодателни инициативи попарват надеждите и отварят въпроси за бъдещето на традиционния поминък у нас.

Тютюн се отглежда в 18 области на България, над 8500 земеделски производители са регистрирани в сектора, а площите и договорените количества отбелязват малко увеличение през 2025 и 2026 г. Тези данни показват, че въпреки предизвикателствата пред земеделието, тютюнопроизводството продължава да има изключително важно място в икономиката и социалната устойчивост на редица български региони. Именно бъдещето на този сектор се оказва под прицела на европейските политици в Брюксел и поражда нов спор за европейските свръхрегулации.

На 12 октомври Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010) и европейската организация UNITAB Europe изпратиха официално писмо до българското правителство с призив да защити интересите на производителите и останалите участници в сектора. За инициативата стана ясно от публикация във Facebook на асоциацията, която поставя въпроса дали бъдещите европейски политики ще се основават на задълбочен анализ, или на прибързани ограничения.

Поводът за писмото е инициатива на Нидерландия и още седем държави от ЕС, които настояват Европейската комисия да въведе по-строги ограничения върху тютюневите и никотиновите продукти. Предложенията включват ограничителни мерки и спиране на навлизането на нови продукти на европейския пазар.

Ден по – късно двете асоциации отправиха призив и към всички български евродепутати, независимо от политическата им принадлежност, да излязат с обща позиция в защита на тютюнопроизводството като сектор с национално стратегическо значение. Те настояват България да говори с един глас в Европейския парламент срещу прибързаните ограничения, които могат да засегнат поминъка на хиляди семейства. „Вярваме, че позицията на законния тютюнев бранш ще бъде чута и взета предвид на най-високо европейско равнище. В тази връзка се обръщаме към Вас с призив за подкрепа на нашите искания за въздържане от нови законодателни инициативи, докато не бъде извършена цялостна оценка на въздействието на предлаганите регулаторни мерки“, апелират от НАТ-2010.

Повече стопани и по-големи площи, но ще се запази ли тенденцията?

Последните официални данни на Министерството на земеделието и храните показват, че през 2026 г. регистрираните тютюнопроизводители достигат 8568 души при 8331 година по-рано. Увеличението е с 237 производители, а обработваните площи нарастват от 41 100 на 45 295 декара. Ръст има и при договорените количества тютюн – от близо 6,45 млн. килограма през 2025 г. до приблизително 7,28 млн. килограма през настоящата година. Най-голям дял от площите заема ориенталският тютюн, следван от сортовите групи „Виржиния“ и „Бърлей“.

Интересното е, че ръстът не се обяснява единствено с разширяване на производството. Председателят на НАТ-2010 и вицепрезидент на UNITAB Europe Цветан Филев посочва две причини – по-стриктното спазване на изискванията за регистрация и завръщането на хора, работили в земеделието в чужбина, които отново се насочват към традиционния за родните им места поминък.

Така тютюнопроизводството остава не само стопанска дейност, но и възможност за заетост в населени места, където алтернативите са ограничени.

Традиция, качество и местна икономика

България има дългогодишни традиции в отглеждането на ориенталски тютюн, а според представители на сектора страната ни е сред производителите на едни от най-качествените тютюни в Европейския съюз.

Зад производството стоят не само земеделските стопани, но и дейности по изкупуване, преработка, транспорт, експорт и търговия. Затова радикални промени в европейската регулаторна среда могат да имат отражение върху повече участници от пряко заетите в отглеждането на културата.

Точно този аргумент е сред основните в писмото на НАТ-2010 и UNITAB Europe. Организациите предупреждават, че при подготовката на нови общоевропейски правила трябва да се отчитат различните икономически реалности в държавите членки. Страни без значимо тютюнопроизводство не са изправени пред същите социални и регионални последствия като България и останалите производителки.

От асоциациите подчертават, че не оспорват необходимостта от мерки за общественото здраве и подкрепят предотвратяването на достъпа на деца и непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Според тях обаче новите ограничения трябва да бъдат научно обосновани, пропорционални и придружени от оценка на въздействието.

Още една неизвестна пред производителите

Паралелно с дебата за тютюневите и никотиновите продукти секторът очаква и решенията за бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2028–2034 г. Един от най-важните въпроси е дали ще се запази възможността за предоставяне на Преходна национална помощ за тютюнопроизводителите. Този инструмент има особено значение за стопанствата в райони с ограничени възможности за други земеделски дейности.

Българското Министерство на земеделието вече е заявило, че ще защитава продължаването на тази възможност и след 2027 г.

В писмото си НАТ-2010 и UNITAB Europe обръщат внимание и на обсъжданите промени в акцизното облагане, както и на други европейски инициативи, които могат да доведат до допълнителни разходи и административни задължения за сектора.

На този фон основното искане на организациите е България да участва активно в европейските преговори и да настоява решенията да бъдат вземани след оценка на икономическите, социалните и регионалните последствия.

За над 8500 регистрирани производители и за населените места, в които тютюнът остава традиционен поминък, бъдещите европейски правила са не само въпрос на регулация, но и на икономическа предвидимост и възможности за развитие.