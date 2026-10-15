Ираван Хира става главен директор „Бизнес клиенти & ИКТ“ в Yettel България

Ираван Хира се присъединява към Yettel България като главен директор „Бизнес клиенти & ИКТ“. Той поема ръководството на бизнес продажбите на телекома с ключова задача да ускори развитието на компанията в ИКТ сегмента и да разшири портфолиото ѝ от технологични решения за бизнеса.

Назначението е част от стратегическата амбиция на Yettel да затвърди позициите си не само като доставчик на свързаност, но и като цялостен технологичен партньор за корпоративните клиенти.

Ираван Хира има над 20 години управленски опит в технологичния сектор и международния бизнес, както и в изграждането и развитието на големи организации.

„Бизнесът днес има нужда от много повече от надеждна свързаност – той търси решения, които му помагат да бъде по-ефективен, защитен и конкурентоспособен. Затова развитието на ИКТ услугите е сред стратегическите ни приоритети. Убеден съм, че с богатия си международен и управленски опит Ираван ще ускори растежа ни в този сегмент и ще ни помогне да създаваме още по-голяма стойност за бизнес клиентите ни“, коментира Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на Yettel България.

В професионалната си кариера Ираван Хира е заемал висши ръководни позиции, включително генерален директор на HP и Hewlett Packard Enterprise в България, където е ръководил едни от най-големите технологични организации в страната. Бил е и управляващ директор във Financial Times и е отговарял за развитието на технологичния център на компанията в София.

Преди да се присъедини към Yettel, той е изпълнителен директор на Tiger Technology – българска технологична компания с международен бизнес. Под негово ръководство компанията ускорява растежа си, разширява присъствието си на ключови пазари в Северна Америка, Европа и Близкия изток и изгражда стратегически партньорства с глобални технологични компании.

„Yettel има силни позиции в бизнес сегмента и доверието на клиентите. Това е стабилна основа, върху която ще надграждаме с нови услуги в областта на киберсигурността, IoT и други технологични решения. Целта ни е да продължим да създаваме възможности за развитие и растеж на нашите бизнес клиенти“, коментира Ираван Хира, главен директор „Бизнес клиенти & ИКТ“ в Yettel България.