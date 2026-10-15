Royal Garden III получи Акт 16, над 80% от жилищата са продадени

Третият и последен етап на жилищен парк Royal Garden в Пловдив получи разрешение за ползване (Акт 16). Към момента на въвеждането му в експлоатация над 80% от апартаментите в Royal Garden III са продадени. Сред купувачите има както нови клиенти, така и хора, придобили повече от един имот в проекти на Galaxy Investment Group. Част от собствениците са избрали Royal Garden след препоръки от други клиенти на компанията.

С приключването на строителството Royal Garden вече предлага напълно изградена жилищна среда, в която могат да бъдат оценени не само характеристиките на отделните апартаменти, но и архитектурата, общите части, озеленяването и цялостната организация на комплекса.

Royal Garden III включва две сгради със седем жилищни етажа, изпълнени в характерния за проекта архитектурен стил с естествени земни тонове, изчистени линии, лоджии и еркери. Между сградите е оформена озеленена градина с площ 2 600 кв. м, с места за отдих и зона за детски игри.

Апартаментите са със светла височина 2,80 м, панорамни прозорци и функционални разпределения, проектирани с акцент върху естествената светлина, простора и удобството в ежедневието. На горните етажи са разположени жилища с големи тераси и гледки към Младежкия хълм и Бунарджика.

В изграждането на третия етап са използвани материали и системи, подбрани с фокус върху комфорта, енергийната ефективност и надеждната експлоатация във времето. Сред тях са подово отопление към ТЕЦ, подова шумоизолация, алуминиева дограма с троен стъклопакет и фасадна топлоизолация с каменна вата. Предвидена е и възможност за „умен дом“, а контролираният достъп, видеонаблюдението и видеодомофонните системи допринасят за сигурността на обитателите.

Жилищният парк се намира в кв. „Отдих и култура“, в близост до парк „Розариум“, Гребната база и Mall Plovdiv. Локацията съчетава достъп до паркови и спортни пространства, търговски обекти и разнообразни градски удобства, което я прави привлекателна както за покупка на собствен дом, така и за инвестиция в имот.

Съществена част от концепцията на Royal Garden е професионалното управление и поддръжка след въвеждането в експлоатация. Специализиран екип се грижи за общите части и зелените пространства, така че комплексът да запази своето качество, функционалност и облик във времето. Този подход е част от модела на работа на Galaxy Investment Group, който обхваща целия процес – от инвестиционното планиране, строителството и съдействието при покупката до управлението и поддръжката на вече завършените проекти.

Royal Garden има и признание в професионални конкурси. През 2020 г. проектът е отличен в националния конкурс „Сграда на годината“, а през 2024 г. получава наградата „Луксозно жилищно строителство“ на Luxury Property Awards.

Основана през 1999 г., Galaxy Investment Group развива проекти в различни сегменти на недвижимите имоти - жилищни и ваканционни комплекси, офис сгради, търговски и индустриални площи и хотели, сред които Hilton Sofia, InterContinental Sofia и Barceló Royal Beach. Компанията продължава развитието на жилищното си портфолио в Пловдив с новостроящия се проект Iconica.