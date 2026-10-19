Ресторант ADOR в InterContinental Sofia получи глобално отличие за fine dining

Ново международно признание за високия ресторантьорски сегмент в България. Ресторант ADOR в хотел InterContinental Sofia спечели три престижни отличия на World Luxury Restaurant Awards 2026, връчени на официална церемония в Букурещ.

Призът Global Winner Fine Dining Restaurant нарежда ADOR сред световно признатите ресторанти за висока гастрономия. Това е най-високото ниво, присъждано чрез международно публично гласуване, което отчита цялостното ресторантско преживяване - от качеството на кухнята до обслужването. Ресторантът спечели още две престижни награди: Fine Dining Cuisine за Източна Европа, признание за високото качество на кухнята и кулинарното майсторство и Luxury Hotel Restaurant за България, отличие за цялостното гастрономическо преживяване в луксозен хотел.

Второто глобално отличие за три години затвърждава международната репутация на ADOR и показва последователността, с която ресторантът поддържа високи стандарти. През 2024 г. ADOR печели световната награда Global Winner European Cuisine, а през 2025 г. добавя още три международни отличия. Зад тези успехи стои екип от професионалисти, чиято отдаденост, кулинарно майсторство и внимание към детайла са в основата на цялостното преживяване за гостите.

През 2026 г. ADOR получава и международната сертификация CMB Experience Certified на Concours Mondial de Bruxelles, сравнявана в публични комуникации с „винен Мишлен“. Признанието за винената селекция и професионалното обслужване допълва позиционирането на ресторанта в сегмента на високата гастрономия.

Разположен в центъра на София, ADOR съчетава съвременна кухня, висококачествени сезонни продукти и кулинарни влияния от Средиземноморието, Франция и Италия. Поредните му международни отличия са признание не само за ресторанта, но и за потенциала на българския премиум ресторантьорски сегмент да предлага преживявания на световно ниво.

Международните успехи обхващат и InterContinental Sofia, който спечели три престижни награди на World Luxury Hotel Awards 2026. Петзвездният хотел бе обявен за победител за Европа в категория Luxury Business Hotel, като получи и отличията Best Presidential Suite в Европа за своя Президентски апартамент и Best Business Hotel от България.

Шестте международни отличия за ADOR и InterContinental Sofia затвърждават позициите им в премиум сегмента на хотелиерството и ресторантьорството и показват, че България предлага луксозно гостоприемство и висока гастрономия на световно ниво.