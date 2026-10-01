HUAWEI Pura 90s Series идват у нас с нов стандарт в мобилната фотография и иновативния дизайн

Серията HUAWEI Pura 90s е вече налична на българския пазар от 1-ви октомври 2026 г. HUAWEI Pura 90s Pro ще се предлага на препоръчителна цена от 1199 евро, а HUAWEI Pura 90s Pro Max – от 1399 евро. В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. двата модела се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds Pro 5 до изчерпване на количествата. Серията ще бъде налична в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom и Технополис, като потребителите могат да се възползват и от ценова отстъпка. При закупуване с абонаментен план от A1, Yettel и Vivacom се прилага ценова отстъпка до 200 евро. В Технополис отстъпката е 150 евро и се активира с промокод.

Huawei представя у нас HUAWEI Pura 90s Series, изградена около философията Now is Your Moment. Флагманската серия смартфони съчетава усъвършенствани технологии за заснемане с нова дизайнерска концепция, за да улови всеки момент лесно и автентично. Благодарение на прецизната интеграция между хардуер и софтуер серията HUAWEI Pura 90s излиза отвъд рамките на традиционната мобилна фотография.

Нов стандарт в мобилната фотография

HUAWEI Pura 90s Series прави сериозна крачка напред в три ключови области: телефото макро заснемане, характеристики на основната камера и реалистично възпроизвеждане на цветовете. Така серията надгражда изживяването при мобилната фотография.

HUAWEI Pura 90s Pro Max разполага с 200 MP телефото камера с ултраголям сензор1, която предлага висока яснота и стабилност при заснемане от голямо разстояние. Моделът дебютира и с технология за обработка на 200 MP RAW изображения в реално време на ниво чип2. Тя позволява запис на ясно видео при 20-кратно телефото приближение. Смартфонът постига и водещо в индустрията ниво на стабилизация на изображението CIPA 7.0. Така размазването при снимане от ръка е сведено до минимум дори в трудни условия.

За детайлни снимки отблизо HUAWEI Pura 90s Pro поддържа макро заснемане с минимално разстояние за фокусиране от 5 см. Дори най-фините детайли се улавят с висока яснота. За прецизно възпроизвеждане на светлината и сенките HUAWEI Pura 90s Pro Max разполага с Ultra Lighting HDR камера с голям 1/1,28-инчов RYYB сензор. Благодарение на нея портретите, заснети в контражур, запазват правилната експозиция и детайлите си. С True-to-Colour камерата 2.0 серията HUAWEI Pura 90s постига 43%3 по-висока точност на цветовете и 34%4 по-широк обхват при обработката на цветовата гама. Така всеки момент се запечатва в автентичните си цветове близки до реалността.

AI композиция на кадъра

Подобрената функция AI composition5 работи като интелигентен помощник при композирането на кадъра. Тя мигновено разпознава какво снимате, например портрет, сграда или пейзаж, и в реално време дава насоки за най-добрата позиция при снимане.

Елегантен дизайн в живи цветове

Дизайнерската философия HUAWEI Pura 90s Series поставя акцент върху „ритъма на цвета“. Плоските ръбове на дисплея при всички модели придават на серията характерна, сдържана и елегантна визия.

HUAWEI Pura 90s Pro Max се предлага в три цвята на българския пазар. Blush Gold е вдъхновен от първите лъчи светлина. Orange Ocean гони последното сияние след залез. Докато Graphite Black отразява спокойствието на безмълвния космос. Моделът въвежда и първата в индустрията метална рамка с двуцветен градиент6, която създава отличителна многопластова текстура.

HUAWEI Pura 90s Pro предлага по-игрива цветова палитра, вдъхновена от освежаващите летни напитки по време на ваканция. Цветовете Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black пренасят лятното настроение и живите нюанси в изчистен и изискан дизайн.

Създаден за издръжливост

Предният дисплей на HUAWEI Pura 90s Pro Max е защитен с антирефлексно и устойчиво на надраскване стъкло Kunlun. То намалява отблясъците с до 70%7 и запазва ясна видимост дори на пряка слънчева светлина. Стъклото ограничава също така драскотините и отпечатъците при ежедневна употреба, като запазва дисплея чист и приятен на допир.

Серията HUAWEI Pura 90s разполага с батерия с голям капацитет от 5270 mAh за продължителна употреба. HUAWEI Pura 90s Pro поддържа 66 W кабелно зареждане HUAWEI SuperCharge, а при HUAWEI Pura 90s Pro Max – мощността достига до 100 W.

Цени и наличности

HUAWEI Pura 90s Pro се предлага в цветовете Mulberry Black, Coconut White и Orange Soda, а HUAWEI Pura 90s Pro Max – в Graphite Black, Blush Gold и Orange Ocean. Серията е налична в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom и Технополис.

В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. моделите от серията HUAWEI Pura 90s се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds Pro 5 до изчерпване на количествата. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. В Технополис HUAWEI Pura 90s Pro Max и HUAWEI Pura 90s Pro се предлагат с ценова отстъпка от 150 евро, която се активира с промокод. При закупуване с абонаментен план от A1, Yettel и Vivacom се прилага ценова отстъпка до 200 евро за покупка на HUAWEI Pura 90s Pro Max или HUAWEI Pura 90s Pro.

За всички модели от серията HUAWEI Pura 90s, закупени до 31-ви декември 2026 г., е налична и сервизната услуга HUAWEI Care+. Тя е валидна за период от 12 месеца и включва еднократна подмяна на дисплейния модул, както и еднократна подмяна на батерията при установен от оторизирания сервиз максимален капацитет под 85%, съгласно приложимите условия на услугата.

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro/.

Повече информация за HUAWEI Pura 90s Pro Max ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/phones/pura90s-pro-max/.