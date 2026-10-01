HUAWEI WATCH 6 Series е вече в България и е универсалният смартчасовник за всяка китка

Серията HUAWEI WATCH 6 официално вече е налична на българския пазар. HUAWEI WATCH 6 Pro (43 мм и 46 мм) се предлага на препоръчителна цена от 679 евро, HUAWEI WATCH 6 (46 мм) е на цена от 489 евро, а HUAWEI WATCH 6 (42 мм) – от 449 евро. В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. новото поколение смартчасовници се предлага в комплект с HUAWEI FreeBuds 7i. При покупка на HUAWEI WATCH 6 или HUAWEI WATCH 6 Pro до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и безплатен достъп до Multipass – комбинация от HUAWEI Health+ и премиум приложения на обща стойност до 239 евро. За всички модели от серията, закупени до 31-ви декември 2026 г., е включена и 24-месечна защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката на часовника. HUAWEI WATCH 6 Series са налични за покупка в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Техномаркет, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO.

HUAWEI WATCH 6 Series поставя нов стандарт при носимите технологии. Серията съчетава четири основни направления: интелигентна естетика, интелигентно здраве, интелигентни тренировки и интелигентен начин на живот. По този начин тя предефинира бъдещето на носимите технологии.

Интелигентна естетика: премиум дизайн и комфорт

HUAWEI WATCH 6 Series продължава елегантния и минималистичен дизайн на линията WATCH, като въвежда нова дизайнерска концепция с плавни извити линии. Серията надгражда използваните материали и осигурява още по-голям комфорт при носене.

HUAWEI WATCH 6 Series се предлага в различни размери и цветови варианти. HUAWEI WATCH 6 Pro се предлага в размери 43 мм и 46 мм. HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition (43 мм) се отличава с цялостен дизайн, при който корпусът и каишката са изработени от нанотехнологична керамика. Коронката, бутонът и X-TAP са елегантно подчертани с 18-каратово злато – перфектната комбинация между лукс и модерност. HUAWEI WATCH 6 Pro Space Edition (46 мм) впечатлява с черно-златна си цветова схема.

HUAWEI WATCH 6 е наличен в 46 мм в Blue и Black и в 42 мм в Gold и White. С тегло от едва 38 грама на корпуса, HUAWEI WATCH 6 (42 мм) е един от най-леките смартчасовници на пазара и предлага комфорт при носене. Каишката HUAWEI EasyCross™ допълва усещането за лекота и е ексклузивна за HUAWEI WATCH 6 (46 мм) в Blue и Black, както и за HUAWEI WATCH 6 (42 мм) в Gold.

Интелигентно здраве: от мониторинг до задълбочен анализ

Серията HUAWEI WATCH 6 предлага нов подход към проследяването и управлението на здравето, като съчетава усъвършенстван мониторинг, интелигентен анализ и изграждане на полезни навици в единна система. Ежедневното проследяване на здравни показатели помага на потребителите да водят по-здравословен начин на живот.

Функцията „Физическа готовност“ (Physical Readiness) анализира данни за качеството на съня, вариабилността на сърдечната честота (HRV), емоционалното благосъстояние и изгорените калории. На тази база тя определя нивото на възстановяване в пет степени от „Отлично“ до „Нуждае се от внимание“ и показва физическата готовност в началото на деня.

Серията HUAWEI WATCH 6 предоставя цялостен ежедневен анализ на здравните показатели и персонализирани съвети, базирани на проследяването на дългосрочните здравни тенденции. Това помага на потребителите да изграждат по-здравословни навици с тяхна помощ1. Усъвършенстваният X-TAP позволява достъп до функцията Health Glance с едно докосване и проследява 11 здравни показателя.

В допълнение, подобрената функция Healthy Living въвежда нова функция Diet Clover, която допълва емблематичния модел на марката Four-leaf Clover. Тя насърчава потребителите да изграждат балансирана рутина чрез проследяване на тренировките, съня, емоционалното благосъстояние и храненето. Така здравните препоръки се превръщат в лесно приложими ежедневни навици.

Интелигентен асистент на китката за по-лесно ежедневие

Серията HUAWEI WATCH 6 е повече от смартчасовник. Тя е самостоятелен, надежден и интуитивен интелигентен асистент, създаден да улесни ежедневието ни.

С eSIM свързаност потребителите могат да останат свързани по всяко време, независимо дали тичат, плуват или са излезли да свършат ежедневни задачи. Функцията Safety Check позволява на потребителите да споделят местоположението си и физическото си състояние в реално време с членове на семейството. Така тя осигурява спокойствие както за притежателя на часовника, така и за неговите близки.

Серията поддържа и безконтактни плащания чрез Curve Pay2, което позволява извършване на плащания директно от часовника. Моделите са съвместими както с устройства с iOS, така и с Android.

Над 100 режима за тренировка

Серията HUAWEI WATCH 6 включва всички фитнес функции на серията HUAWEI WATCH GT 7 и предлага поддръжка на над 100 режима за тренировка. Pro версията включва и режим Expedition, което предоставя експертни съвети за фитнес ентусиастите.

Серията HUAWEI WATCH 6 е създадена да бъде ежедневен спътник, който помага на потребителите да водят по-здравословен, ефективен и спокоен начин на живот с всяко движение на китката.

Цени и наличности

HUAWEI WATCH 6 Series са налични за покупка в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Техномаркет, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO. HUAWEI WATCH 6 Pro (43 мм и 46 мм) се предлага в Black и Blue на препоръчителна цена от 679 евро. HUAWEI WATCH 6 (46 мм) е наличен в Black и Blue на цена от 489 евро, а HUAWEI WATCH 6 (42 мм) – в Gold и White на цена от 449 евро.

В периода от 1-ви до 31-ви октомври 2026 г. моделите от серията HUAWEI WATCH 6 се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds 7i до изчерпване на количествата. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите.

При закупуване на HUAWEI WATCH 6 или HUAWEI WATCH 6 Pro в периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и достъп до Multipass. Той включва безплатен пробен период за HUAWEI Health+ и партньорски приложения. За HUAWEI WATCH 6 общата стойност на спестените абонаментни такси за съответните безплатни периоди е 199 евро, а за HUAWEI WATCH 6 Pro – 239 евро според цените към 1-ви октомври 2026 г. Включените приложения са HUAWEI Health+, Komoot, Headspace, Naviki, FIIT и Kotcha. Безплатният период е различен за отделните приложения и е до 3 месеца за HUAWEI WATCH 6 и до 12 месеца за HUAWEI WATCH 6 Pro. Multipass не води до автоматично подновяване на абонамента след изтичане на съответния безплатен период.

За всички модели HUAWEI WATCH 6 и HUAWEI WATCH 6 Pro, закупени до 31-ви декември 2026 г., е налична и 24-месечна защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката на часовника. Услугата включва еднократна подмяна при инцидент, съгласно приложимите условия.

Повече информация за HUAWEI WATCH 6 Pro можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-6-pro/.

Повече информация за HUAWEI WATCH 6 ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-6/.