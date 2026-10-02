ИИ разби шифрирано писмо на Наполеон, останало загадка в продължение на 200 години

През 1809 г. френският император Наполеон Бонапарт се подготвя за война с Австрия, но най-добрите му войски, командвани от генерал Огюст дьо Мармон, са откъснати от основните сили. Наполеон възлага на доведения си син - вицекраля на Италия Йожен дьо Боарне - задачата да се свърже с генерала. Той изпраща на дьо Мармон шифровано писмо, съдържащо военни планове. Тъй като ключът за шифроване е изгубен, съдържанието му остава неизвестно повече от 200 години. Но невронната мрежа GPT-6 Astra го дешифрира за около шест часа.

Картър Чърч, инженер по изкуствен интелект и специалист по киберсигурност в компанията SentinelOne, успява да дешифрира съобщението с помощта на GPT-6 Astra, за което съобщава в блога си.

Въпросното писмо е изпратено от Наполеон до неговия генерал Огюст дьо Мармон през 1809 г. През 1969 г. копие от писмото е публикувано във френско военно списание. Чърч попада на него чрез блога за историческа криптография Cryptiana. Той решава да дешифрира посланието на Наполеон с помощта на GPT-6 Astra, след като научава, че невронната мрежа наскоро е разгадала съобщение, шифровано с машината "Енигма" по време на Втората световна война.

На Astra са ѝ били необходими около шест часа, за да дешифрира съобщението

Писмото на Наполеон е написано с помощта на хомофонен шифър, при който за една и съща буква се използват няколко различни символа. Тридесет и три от тези символи вече са били разчетени. Astra разделя съобщението на редове, разпознава 175 ръкописни знака и разбива шифъра, като изпробва различни стойности за неизвестните символи и проверява дали те образуват смислен текст.

На теория това би могло да се направи и ръчно, но процесът би бил дълъг и трудоемък, отбелязва вестник The Telegraph.

Оказва се, че в писмото до дьо Мармон Наполеон го информира за разположението и числеността на френските войски преди избухването на войната с Австрия. То предупреждава за вероятното място на австрийската атака и призова дьо Мармон - откъснат от основните френски сили - да не им отстъпва.

"Когато получите заповед за придвижване, не позволявайте да бъдете сплашени от няколко отряда или от тълпа", пише Наполеон.

За дьо Мармон войната от 1809 г. завършва успешно: той изтегля френските войски от Далмация (днешна Хърватия), присъединява се към основните сили на Наполеон и участва в последната голяма битка от кампанията. След победата Наполеон го произвежда в чин маршал.