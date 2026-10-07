HUAWEI FreeBuds Neo – ново поколение слушалки с адаптивно шумопотискане и свеж дизайн

От препълненото метро, през шумните улици и заведения, та чак до офисите – всеки търси свое по-спокойно пространство в какофонията на града. За щастие, в целия този хаос има как да бъдете чути и да ви чуят. И то благодарение на една съвсем малка джаджа като безжичните слушалки. В случая говорим за новите HUAWEI FreeBuds Neo, които съчетават чудесен дизайн, добро шумопотискане и възможности за водене на разговори в шумна среда, като са съвместими с iOS, Android и Windows.

С този модел Huawei си е поставила нелеката задача да предложи устройство, което да не прави компромис между стабилността и удобството, като същевременно да изглежда модерно и красиво.

Да започнем с дизайна

Кейсът Mini shuttle е минималистичен, но красиво заоблен под формата на капсула. Цветовете, в които можете да го намерите, са: Stellar Silver, Ice White и Starry Black. С този дизайн компанията показва една по-смела и динамична визия, която да допадне на градския млад човек.

Предимството на кутийката е, че пасва чудесно в ръката и може да се носи удобно в джоб без да пречи, дори и да сте с по-тесни панталони. Съотношението дължина към ширина пък е близо до Златното сечение. Същевременно кейсът и слушалките са изключително леки. Заедно те тежат едва 41 грама. За дамите това е чудесна новина, защото слушалките спокойно се побират дори и в малка чанта и не тежат.

Всъщност моделът Neo е най-новото попълнение в портфолиото на Huawei от FreeBuds слушалки, чийто фокус винаги е бил в комбинацията от красив дизайн и добър звук. Новото тук е, че стеблото на всяка от слушалките е много компактно. По този начин устройството се превръща в красив и лек аксесоар. Всяка слушалка тежи едва 4,8 грама. За да постигне това, Huawei е намалила теглото на акустичната камера, а компактното стебло успява да балансира центъра на тежестта. Добрата новина е, че промяната в дизайна не е повлияла по никакъв начин на удобството при носене. Слушалките прилягат много добре в ухото, като същевременно осигуряват 60% по-голяма сензорна повърхност, която позволява интуитивно управление с жестове, както при другите FreeBuds модели.

За да направи FreeBuds Neo достатъчно удобни, Huawei е оптимизирала дизайна спрямо анатомията на ухото, за да могат да пасват на по-широк кръг от хора. В моя случай това е от полза, защото я няма неприятната болка в ушите при продължително носене, която усещам при някои модели, предлагани на пазара у нас.

Същевременно слушалките стоят много стабилно в ухото и дори да спортувате с тях, няма да усетите разместване.

Без излишен шум

Споменавайки хаотичната градска среда и нуждата от тишина, едно от най-впечатляващите неща в HUAWEI FreeBuds Neo е адаптивното шумопотискане. То се регулира в рамките на милисекунди благодарение на двуканална архитектура, аудиочип от трето поколение и добре развити алгоритми. Така цялата шумотевица около вас може бързо да затихне, а вие да се потопите в любимия си албум или да слушате нова музика без да се разсейвате от всичко наоколо. Най-важното е, че слушалките се адаптират към всяка среда, независимо дали човек се намира на открито, в офис или в транспорт, като постигат дълбочина на шумопотискане до 30 dB в целия честотен диапазон.

Слушалките позволяват извършването на стабилни разговори благодарение на система от три микрофона и сензора за костна проводимост, така че да се чува ясен глас дори в среда, в която фоновият шум достига 95 dB.

Качествен звук

Обичайно, когато тествам нови слушалки, си пускам и нова музика, така че с HUAWEI FreeBuds Neo се потопих в новите песни на британската група Editors и останах наистина доволна.

Turbo драйверът има специална конструкция с редица отвори, чиято задача е да изравнят налягането, освобождавайки налягането зад мембраната. Това намалява вътрешното съпротивление и осигурява по-плавно движение на самата мембрана. В резултат на това чуваме много по-реалистичен и качествен звук. Всъщност звукът се предава без загуба на качеството.

360-градусовото пространственото аудио ми позволи да се почувствам като на концерт на Editors, а гласът на Том Смит да се чува също толкова дълбок и плътен както на живо. Богатите вокали са допълнени от плътен бас и усещането, че чувате всеки детайл. Ако сте музикален фен, определено ще оцените високо това, че се долавят много фини вокални детайли, включително дишането и плавните преходи в песните.

Слушалките поддържат скорост на предаване на звука до 2,3 Mbps за 48kHz/24-bit аудио без да има загуба на качеството, ако слушате от устройства на Huawei, и до 990 kbps при устройства на други брандове.

Но HUAWEI FreeBuds Neo ще се харесат не само за музикални фенове. Дори геймърите могат да открият в тях устройство, което да им пасне. Компанията е оптимизирала звука за шутъри от първо лице, така че, когато играете, ще чувате много ясно всяка стъпка или изстрел. По този начин можете да определите много точно къде е противникът и накъде се движи. Въпреки че геймърите обичайно ползват големи слушалки, които се поставят върху ушите, FreeBuds Neo са доказателство, че дори in-ear моделите могат да попаднат в геймърската категория и да се впишат добре.

Свързване и издръжливост

Другото голямо удобство, което носят HUAWEI FreeBuds Neo, е, че могат да се свързват с две устройства едновременно, като спокойно можете да ги сдвоите с телефон, таблет, лаптоп и дори часовник. Слушалките дават приоритет на обажданията, така че, ако някой ви звъни, докато гледате филм, ще ви прехвърлят директно към телефона. Това е малък детайл, но носи наистина голямо удобство.

Що се касае до батерията, едно зареждане носи до 10 часа работа на слушалките, ако не се ползва шумопотискане. С него времето логично се скъсява на около 6,5 часа според Huawei. А със заряда от кейса се печелят до 40 часа слушане.

Заключение

Huawei предлага поредния качествен аудио продукт и то на цена от 129 евро. Комбинацията от добро шумопотискане, приятен дизайн и хубав звук, ги прави чудесен избор за ежедневно ползване от всеки, който търси качествен и удобен аудио продукт.