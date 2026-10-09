Серията Samsung Galaxy Tab S12 пристига в България: повече пространство, повече възможности и 6 месеца Google AI Pro

Samsung Electronics обявява началото на продажбите в България на най-новата си серия таблети – Galaxy Tab S12, включваща моделите Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+. Съчетавайки големи и впечатляващи дисплеи, мощна производителност, дълготрайна батерия и най-новите възможности на Galaxy AI, новите таблети са универсален инструмент за работа, учене, творчество и забавление.

Голям екран и гъвкавост за ежедневието

Новите Galaxy Tab S12 Ultra и Galaxy Tab S12+ съчетават големи дисплеи с тънък и елегантен дизайн, осигурявайки повече пространство за работа и творчество, без да жертват мобилността.

Galaxy Tab S12 Ultra разполага с 14,6-инчов дисплей и е с дебелина едва 5,1 мм, което го прави най-тънкия Galaxy Tab на Samsung. Galaxy Tab S12+ предлага 12,6-инчов дисплей с по-тънки рамки в сравнение с предходното поколение. Благодарение на функцията Multi Window потребителите могат да разделят екрана на до три секции и да работят едновременно с различни приложения, като например да проучват информация, да водят бележки и да обработват съдържание. В комплект със S Pen таблетите предоставят допълнителна свобода при водене на бележки, редактиране и творчески задачи.

Батерия, която следва темпото на деня

И двата модела са създадени за продължителна употреба, като осигуряват до 23 часа работа с едно зареждане при Galaxy Tab S12 Ultra и до 21 часа при Galaxy Tab S12+. При необходимост от презареждане, батерията може да се зареди от 0% до 100% за приблизително 95 минути, което минимизира прекъсванията през натоварения ден.

Galaxy AI и Google AI Pro на големия екран

Серията Galaxy Tab S12 работи с Android 17, One UI 9 и най-новата версия на Galaxy AI, обединявайки възможности за търсене на информация, водене на бележки и творческа работа в едно гъвкаво пространство. Като част от стартовото предложение, потребителите получават 6 месеца Google AI Pro, осигуряващи разширен достъп до AI моделите и инструментите на Google. За първи път Android таблет идва с предварително инсталиран Adobe Photoshop и 4 месеца безплатен достъп до премиум версията, предоставяйки професионални инструменти за обработка на изображения и дизайн директно на Galaxy Tab S12. Серията е създадена и с мисъл за дългосрочна употреба, като устройствата поддържат до седем поколения актуализации на операционната система, както и редовни актуализации за сигурност.

Наличности, цени и промоционални условия

Серията Galaxy Tab S12 се предлага в два цвята – Сиво и Сребристо. И двата модела имат варианти на памет от 12+256/512GB и 1TB/16GB ексклузивно за Tab S12 Ultra. Препоръчителните цени стартират от 1 539 евро за Galaxy Tab S12 Ultra и 1 299 евро за Galaxy Tab S12+ (WiFi версия, 12/256GB пространство за съхранение). Потребителите имат възможност да избират и от разнообразие от оригинални аксесоари, с които да допълнят външния вид на устройството – Pro Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Frame Cover (само за Tab S12 Ultra) и антирефлексен протектор за екран.

Официалните продажби в България започват от днес, а при покупка на таблет от серията Galaxy Tab S12 от онлайн магазина на www.samsung.com/bg потребителите получават до 24 месеца безлихвен лизинг.

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Вземи Samsung Galaxy Tab S12 заедно с Galaxy Watch или Galaxy Buds и се възползвай от 10% отстъпка от цената на часовника или слушалките.

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За Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии. Компанията предефинира световете на телевизорите, интерактивните дисплеи, смартфоните, носимите устройства, таблетите, битовата техника, системните мрежи и паметта, системните LSI и леярските решения. Samsung също така развива технологиите за медицински изображения, решенията за отопление, вентилация и климатизация и роботиката, като същевременно създава иновативни автомобилни и аудио продукти чрез Harman. Чрез своята екосистема SmartThings, отворено сътрудничество с партньори и интегриране на изкуствен интелект в цялото си портфолио Samsung осигурява безпроблемни и интелигентни свързани изживявания. За всички последни новини, моля, посетете Samsung Newsroom на news.samsung.com