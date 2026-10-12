Logitech представи мащабно обновление на конферентните си решения, които предлагат водеща лекота при работа и универсална приложимост

Logitech International обяви най-мащабното представяне на продукти за бизнеса в историята си. Новото портфолио е насочено към корпоративния пазар на видеосътрудничество. В него са Rally Bar 2, модулната Rally System 2 Pro и аудио технологията Sound Shape. Компанията, основана през 1981 г. и със седалище в Лозана, се търгува на SIX Swiss Exchange (LOGN) и на Nasdaq Global Select Market (LOGI).
Какво е новото в стратегията
Logitech свързва представянето с идеята, че компаниите искат две неща едновременно. Те търсят добро преживяване в сегашните срещи и подготовка за работа с изкуствен интелект. „Това второ поколение е отговорът на новата двойна задача пред ИТ отделите“, заяви Хенри Левак, генерален мениджър на Team Workspace Solutions.
Новостите и ключовата разлика се крият във възможностите за обработка с изкуствен интелект директно на устройството. Rally Bar 2 е с чипсет на Qualcomm, който според Logitech осигурява четири пъти по-голяма изчислителна мощност за такава обработка в сравнение с подобни видеосистеми. За корпоративните клиенти това означава устройство, което може да получава нови интелигентни функции чрез софтуер и предлага непозната досега функционалност и удобства, например при оптимизиране на звука и картината и при управлението на самите конферентни зали.
Портфолио, което покрива всички размери зали
Rally Bar 2 е решение за средни и големи зали. Това е система от тип „всичко в едно“, сертифицирана за Microsoft Teams, Zoom Rooms и Google Meet. Тя е изградена върху платформата Microsoft Device Ecosystem Platform. Съвместимостта с основните платформи за срещи улеснява внедряването, защото клиентите не са принудени да сменят средата, която вече ползват.
Rally System 2 Pro е модулна система, която разширява обхвата към най-големите и сложни пространства, включително делимите зали. Те изискват най-много усилия от ИТ екипите и са сферата, в която много клиенти търсят единен доставчик. С новата система Logitech заявява, че може да покрие пространства от малки до изключително големи. Това отваря възможност за по-големи проекти, при които клиентът купува цялата екосистема от един производител или инвестира в решение, което лесно може да бъде мащабирано.
Технологични акценти:
- Образ и звук: 1-инчов сензор със специално проектиран обектив и аудио технологията Right Sound 3.
- Четири двулентови говорителя и шест микрофона с функция за автоматично адаптиране при Rally Bar 2 обещават максимално ясен звук.
- Logitech Link: AV-over-IP свързване чрез стандартен мрежов кабел, без външни удължители и PoE инжектори улеснява и ускорява инсталацията и ъпгрейда.
- Данни за заетостта: сензорите в Rally Bar 2 дават информация за използването на залите, която компаниите могат да ползват при управлението на офис пространството.
- Устойчивост: корпусът от една част алуминий се рециклира по-лесно.
- Sound Shape: високоговорителите Rally Speaker 2 Pro (с 32 микро-говорителя) и Rally Speaker 2 Max (с 64 микро-говорителя), които са част от модулното решение Rally System 2 Pro, разпределят звука равномерно в пространство до 20 метра. Това спестява купуването и монтирането на скъпи таванни системи.
Цени и график
Rally Bar 2 е с цена 4299 евро, а Tap IP 2 и Tap Scheduler 2 са по 1299 евро. И трите продукта вече са налични на пазара в световен мащаб. Rally System 2 Pro, RoomMate 2 Pro и серията Rally Speaker 2 ще бъдат налични през лятото на 2027 г. Функцията Right Sight 3 ще излезе през втората половина на 2027 г. като безплатна софтуерна актуализация за CollabOS. Моделът с безплатни софтуерни обновления на вече продадения хардуер удължава ползата за клиента и укрепва връзката с екосистемата на компанията.
Компаниите, които обмислят обновяване на залите си, може да се възползват от демонстрациите в центъра на Logitech в Силициевата долина или да потърсят консултация с партньор за конкретното си помещение.
Какво да следят читателите
Първо, как бизнесът ще приеме устройствата от този клас с вграден изкуствен интелект. Второ, колко бързо ще се появят системите за големи зали, които са обявени за лятото на 2027 г. Трето, как ще се развие моделът с безплатни софтуерни функции.
Отличната гъвкавост и доказаните технологии на Logitech за повишаване на качеството на преживяването при видео срещи, както и опциите за добавяне на нови интелигентни възможности чрез софтуерен ъпдейт, правят новите решения изключително силен кандидат при избор на следваща система за видеоколаборация.
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