Меган Трейнър е прекалила с ботокса

Меган Трейнър откровено сподели за разочарованията си от козметични процедури в подкаста си "Workin' On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor". Певицата разказа, че е прекалила с ботокса до такава степен, че вече буквално не може да се усмихва.

"Имах ботокс няколко пъти – само на челото – и сега се нуждая от помощ“, каза тя през смях

Меган също така описа неуспешния си опит с филър за горната устна. Според нея, някой я убедил, че процедурата „lip flip“ ще ѝ осигури мечтания обем на устната, но резултатът бил разочароващ. „Най-накрая щях да имам горна устна за първи път в живота си. Но това беше пълна измама“, сподели тя

Тя сподели, че след процедурите усмивката ѝ напълно се променила. Сега дори най-голямото ѝ усилие изглежда сковано и неестествено. Включително брат ѝ Райън, който също участва в подкаста, си спомня момент, когато я видял в този вид и не се сдържал да отбележи: „Сестро, не можеш да се усмихваш.“

Трейнър добави, че вече не може да игнорира промяната и усещането ѝ, че изражението ѝ не изглежда автентично. За да илюстрира ситуацията, тя показа снимка от посещение в приют за кучета, където според нея на лицето ѝ се чете не радост, а объркващо недоволство.

Тя сподели, че първоначално станала "добър приятел" с ботокса след комплименти за по-свежия си вид, но сега извлича важен урок от опита си – не всяка процедура е подходяща за всеки.

В същия подкаста, изпълнителката на "All About That Bass" обяви, че планира да си направи уголемяване на бюста. След раждането на двамата си сина, Райли и Бари, певицата усеща нуждата от промяна, тъй като гърдите ѝ значително се променили след периоди на кърмене. С типичния си хумор тя обясни: „Те се увеличаваха, свиваха, увеличаваха, свиваха. Сега са само увиснали торбички.“

