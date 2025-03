Драмата продължава: Какво е новото в съдебната битка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони?

Съдебната драма между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли продължава да се разраства, привличайки вниманието на обществеността и медиите – въпреки че съдът изрично предупреди и двете страни да преустановят публичната „престрелка“. Все по-надълбоко се намесват и големи медии като The New York Times и The Hollywood Reporter, които допълнително наливат масло в огъня.

Временно спиране на делото на Балдони срещу The New York Times

Съдия Луис Дж. Лиман постанови временно спиране на делото за 250 милиона долара, заведено от Джъстин Балдони срещу The New York Times. Той одобри искането на вестника за спиране на процеса по събиране на доказателства, докато съдът разглежда молбата му за отхвърляне на делото. В решението си съдията подчерта, че The New York Times не е забавил подаването на собствения си иск и че ще се произнесе своевременно.

След решението говорител на медията заяви: „Оценяваме решението на съда, което признава важните принципи. Това дело срещу The New York Times не трябваше да бъде завеждано. Съдът спря усилията на г-н Балдони да ни натовари с излишни искания за разкриване на информация.“

Балдони твърди, че медията е "извадила от контекста" и "подвела читателите" в статията си от декември 2024 г., в която бяха публикувани обвиненията на Блейк Лайвли срещу него за сексуален тормоз и клеветническа кампания. The New York Times заяви, че яростно ще защитава работата си, която е базирана на обстойно разглеждане на документи и комуникации.

Корицата на The Hollywood Reporter предизвика гняв

Блейк Лайвли отправи критики към The Hollywood Reporter за корицата на последния си брой, която осмива съдебната ѝ битка с Джъстин Балдони. Говорител на актрисата заяви пред Us Weekly на 22 февруари: „The Hollywood Reporter трябва да се срамува.“

Той определи изображението като "крайно обидно", защото „пресъздава сексистки стереотипи“ и омаловажава документирани случаи на сексуален тормоз и репресии.

Корицата представя Лайвли, която използва прашка, за да хвърли телефон по Балдони, докато той бяга, държейки копие от "Никога повече". Зад него стои адвокатът му, а в далечината се вижда Райън Рейнолдс като неговия герой Найспул, за който се предполага, че е създаден като подигравка към Балдони.

Много читатели в социалните мрежи също разкритикуваха изданието, обвинявайки го, че превръща случая в шега: „Невероятно неподходящо. Това е сексуален тормоз, не комикс.“

Лайвли наема PR кризисен мениджър

Блейк Лайвли нае и PR кризисния мениджър Ник Шапиро, за да ѝ помогне в комуникационната стратегия по време на съдебната ѝ битка с Джъстин Балдони.

„Екипът на г-жа Лайвли ангажира г-н Шапиро да съветва относно комуникационната стратегия във връзка с текущия съдебен процес за сексуален тормоз и репресии в Южния окръг на Ню Йорк,“ потвърди правният ѝ екип пред Us Weekly.

Шапиро, бивш заместник-началник на кабинета на ЦРУ, има богат опит в кризисните комуникации. Новината идва дни след като Лайвли обвини Балдони и екипа му в „незачитане и неуважение“ към нея като жена, която се бори за основни трудови права.

Частично удовлетворено искане за достъп до телефонни записи

Федерален съдия частично удовлетвори искането на Блейк за достъп до телефонните комуникации на Джъстин и други лица, но нареди тя и екипът ѝ да стеснят обхвата на исканите данни.

Съдът прие, че искането за повече от две години записи е прекалено широко, тъй като Лайвли твърди, че предполагаемата кампания срещу нея е започнала едва през август 2024 година.

Адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, нарече решението "голяма победа" и обвини Лайвли, че търси "отчаян начин" да оправдае "опроверганите си твърдения".

От своя страна, представител на Лайвли заяви: „Какво крие Брайън Фрийдман? Вместо да предоставят доказателствата, които обещаха, те се борят да държат записите в тайна.“ Той добави, че ще подадат по-конкретни искания, за да получат необходимите данни.

Въпреки това съдията разреши част от искането, позволявайки достъп до телефонните записи на лица, които не са пряко посочени в делото, въпреки възраженията на Wayfarer Studios за нарушаване на поверителността.

