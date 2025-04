Учените открили “нов цвят“, който никой не е виждал досега

Екип от учени твърди, че е открил нов цвят, който никой човек не е виждал досега. Изследването следва експеримент, при който изследователи в САЩ са изстреляли лазерни импулси в очите си, съобщава BBC.

Чрез стимулиране на специфични клетки в ретината, участниците твърдят, че са били свидетели на синьо-зелен цвят, който учените са нарекли "оло", но някои експерти казват, че съществуването на нов цвят е "отворено за спор".

Констатациите, публикувани в списанието Science Advances в петък, бяха описани от съавтора на изследването, проф. Рен Нг от Калифорнийския университет, като “забележителни“. Той и колегите му вярват, че резултатите биха могли да продължат изследването на цветната слепота.

Scientists discover a new color “olo,” a striking blue-green hue revealed by using lasers to stimulate the human eye in a way natural light can’t pic.twitter.com/FVrVPS8Ygt